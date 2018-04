Ford planea recortar gastos y dejar de producir varios modelos

Ford Motor Co. está afilando sus cuchillos para recortar US$ 11,500 millones más a sus planes de gasto y suprimir varios sedanes de su línea, entre ellos el Fusion y el Taurus, y así alcanzar más rápidamente un objetivo de ganancias que resulta esquivo.

El fabricante de coches espera ahorrar US$ 25,500 millones para 2022, dijo a los periodistas el director financiero, Bob Shanks, el miércoles, cuando Ford informó ganancias por acción e ingresos por encima de las expectativas para el primer trimestre. Ahora, la empresa anticipa que alcanzará un margen de ganancias de 8% para 2020, dos años antes de lo programado.

Los recortes apuntan a darle envión a una iniciativa de recuperación casi un año después que el directorio de Ford echó a su máximo ejecutivo. Su reemplazante, Jim Hackett, viene tratando de convencer a los inversores de que vale la pena apostar a un rebote presentando planes para deshacerse de los modelos que se venden poco y presentan márgenes bajos y reconcentrando a la empresa en los vehículos utilitarios deportivos (SUV, por sus siglas en inglés) y las camionetas, que son más rentables.

“Vamos a alimentar la parte sana de nuestra empresa y lidiar de forma decisiva con las áreas que destruyen valor”, dijo Hackett en una llamada de informe de ganancias el miércoles. “No solo estamos considerando asociaciones, ya las formamos. No solo hablamos de ideas, hemos tomado decisiones”.

Reorganización

Ford se encuentra transitando un camino parecido al que tomó Fiat Chrysler Automobiles NV para superarla en rentabilidad en Norteamérica. Ahora, el máximo responsable de Fiat Chrysler, Sergio Marchionne, quiere eclipsar a General Motors Co. antes de jubilarse en 2019.

Ford informó ganancias ajustadas de 43 centavos de dólar por acción para el primer trimestre, por encima del promedio de expectativas de los analistas, que fueron de 41 centavos. Los ingresos automotores ascendieron a US$ 39,000 millones, por encima del promedio de proyecciones de US$ 37,200 millones en una encuesta de Bloomberg.

El margen de ganancias de Ford debería “tocar fondo” este año, dijo Hackett durante la llamada. La región Asia Pacífico probablemente resulte deficitaria en el segundo trimestre y vuelva a dar ganancias en el segundo semestre del año. Además, la empresa está revisando sus planes estratégicos para Sudamérica.

‘Poca confianza’

“La confianza es extremadamente baja”, escribió la semana pasada en un informe Adam Jonas, un analista de Morgan Stanley que en marzo subió su evaluación para las acciones de Ford a una recomendación de compra. “Nuestras discusiones con los inversores sugieren poca confianza en la visibilidad de las ganancias y la visión estratégica de Ford. Se considera que la cartera de productos es anticuada y está demasiado expuesta a los segmentos de coches para pasajeros”.

Ford dijo que no invertirá en nuevas generaciones de sedanes para el mercado norteamericano y terminará achicando su línea de coches a dos modelos, el Mustang y el flamante crossover Focus Active, que se lanzará el año que viene. Para 2020, casi el 90% de su cartera en la región consistirá en pickups, SUV y vehículos comerciales.

“Para Ford, redoblar la apuesta por las camionetas y los SUV podría ser justo lo que necesita su marca”, dijo por email Jessica Caldwell, analista de Edmunds.com. “Pero esta medida no está exenta de riesgos: Ford está irritando voluntariamente a los dueños de sus coches y cediendo participación de mercado”.

Nota Original: Ford Is Getting Out of Almost All of the American Car Business