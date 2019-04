Ford y Nissan aumentan ventas gracias a vehículos para alquiler

Las ventas de autos nuevos fueron más sólidas de lo esperado el mes pasado, pero ocultaban un sucio secretito: los fabricantes de automóviles han estado vendiendo más vehículos a flotas de alquiler en los últimos meses para aumentar el volumen.

Las entregas a empresas de alquiler de automóviles y otros compradores no minoristas representaron más de un tercio del total de las ventas el mes pasado para Ford Motor Co. y Nissan Motor Co., según datos de Cox Automotive. Las entregas a empresas de alquiler solo en marzo y en el primer trimestre fueron las más altas en dos años.

Las ventas de autos de alquiler tienden a tener menores márgenes de ganancias y pueden mermar los precios de los vehículos usados cuando esos modelos llegan al mercado de reventa. Los fabricantes de automóviles parecen estar utilizando las entregas de flotas para compensar la demanda de la sala de exposición que comienza a fluctuar a medida que se desacelera el crecimiento económico de EE.UU.

"Cualquier opinión favorable que tengamos del mercado se debe a las ventas en flotas", dijo Zohaib Rahim, gerente de economía e información de la industria en Cox. "El apogeo del mercado del 2016 está detrás de nosotros y las ventas minoristas se están suavizando cada vez más".

Los fabricantes de automóviles vendieron 550,000 vehículos a compañías de alquiler de vehículos en el primer trimestre. Dicha cifra es la máxima desde el primer trimestre del 2016 y representa un aumento del 6% en lo que va del año, dijo Rahim. El aumento se suma a un incremento del 7% en el 2018 a 2.7 millones.

El repunte ayuda a explicar la sorprendente capacidad de recuperación del mercado automotor. Las ventas han bajado todos los meses este año, pero la tasa de ventas anualizada mejoró a 17.45 millones en marzo, gracias a los ajustes favorables del factor estacional.

Ford confió especialmente en las flotas en marzo, ya que estas entregas representaron el 39% de las ventas, incluido el 19% de las compañías de alquiler de autos, según los datos de Cox. El fabricante de automóviles está descontinuando algunos modelos de automóviles, incluido el Focus compacto que solía ser un importante contribuyente de volumen.

Mark LaNeve, jefe de ventas de Ford en EE.UU., dijo que el aumento en las entregas de flotas en el primer trimestre fue impuesto por el cronograma de pedidos de las compañías de alquiler. LaNeve espera que estas ventas se suavicen a lo largo del año.

"Nuestros planes apuntan a terminar el 2019 con una ligero declive en el canal de alquiler", dijo LaNeve a los analistas en una conferencia el jueves. "El desempeño minorista fue sólido donde debía, en camiones y nuevos vehículos utilitarios deportivos", agregó.

La participación total de la flota de Nissan fue del 36%. La mayor parte de ese volumen se destinó a lotes de alquiler, según los datos. Un portavoz de Nissan dijo que la compañía no supera sus ventas mensuales.