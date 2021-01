La escasez de semiconductores está perjudicando a algunos de los mayores fabricantes de automóviles del mundo, afectando la producción de una serie de modelos de Daimler AG, Nissan Motor Co., Honda Motor Co. y Ford Motor Co.

Daimler, el fabricante de Mercedes-Benz, se unió a su par alemán Volkswagen AG al anunciar que se ha visto afectado por los problemas de suministro, sin cuantificar el impacto. Honda anunció que reducirá la producción nacional en alrededor de 4,000 automóviles este mes en una de sus fábricas en Japón, mientras que Nissan ajustó la producción de su modelo Note. Ford cerrará temporalmente la próxima semana una fábrica de vehículos deportivos utilitarios en Kentucky, adelantando el período de inactividad previamente planificado debido a la escasez de semiconductores.

VW, el mayor fabricante de automóviles del mundo, anunció el mes pasado que tendrá que ajustar los planes de fabricación del primer trimestre en todo el mundo debido a la escasez. La compañía explicó que los fabricantes de chips reasignaron el año pasado parte de su capacidad de producción a artículos electrónicos de consumo y otros sectores y la sorprendente resistencia de la demanda de automóviles los tomó por sorpresa. La producción de automóviles perdida de VW podría situarse en el rango de seis dígitos, según personas familiarizadas con el asunto.

El fabricante japonés Suzuki Motor Corp. también está alterando la producción, aunque en este momento no hay planes de cerrar fábricas, dijo un portavoz. Un representante de Subaru Corp. señaló que han estado lidiando con algunas demoras en el suministro de partes y que podrían ajustar la producción.

“La propagación del coronavirus ha afectado el abastecimiento de semiconductores y partes relacionadas”, dijo el viernes un portavoz de Honda en un comunicado. “Abordaremos este problema ajustando la producción y reemplazando modelos de automóviles”.

Honda reducirá la producción en su planta de Suzuka, ubicada en la prefectura de Mie, en el este de Japón. La planta fabrica el subcompacto Fit, que también se comercializa como Jazz. La escasez de chips podría afectar la producción de decenas de miles de vehículos en el trimestre de marzo, informó la agencia Nikkei, citando una fuente no identificada.

La planta de Nissan Oppama en Japón reducirá la producción de su modelo Note este mes, según un vocero, sin proporcionar detalles. Según Nikkei, la compañía reduciría la producción de 15,000 a 5,000 automóviles al mes.