Ford se alía a start-up para crear ‘Waze’ para coches autónomos

Ya ha surgido un montón de empresas para fabricar las partes inteligentes, sensores y otros sistemas fundamentales para los autos autónomos. Ahora llega una para decirles a esos autos adónde ir.

Este viernes, la startup RideOS informó haber reunido US$ 9 millones, principalmente de la inversora en capital riesgo Sequoia Capital, y haberse asociado a una división de Ford Motor Co. Fundada por dos exempleados de Uber Technologies Inc ., RideOS planea vender software que provee de rutas y otras instrucciones de envío a flotas de coches autónomos. RideOS se suma a una lista cada vez más extensa de empresas que compiten por crear mercados en torno a esta incipiente tecnología, que sigue pescando inversiones.

La mayoría de esas compañías está creando herramientas para que los autos sin conductor sean una realidad. RideOS, con sede en San Francisco, apunta al futuro, cuando ya estén en la calle y tengan que atravesar obstáculos físicos. Por ejemplo, cuando un coche se encuentre con una calle en construcción, el software advertiría a los demás miembros de la flota o podría llamar un sedán más pequeño en algunas circunstancias y un auto más grande en otras.

“Es como un centro de control de tráfico aéreo para todos estos distintos vehículos”, dijo un cofundador de RideOS, Justin Ho. “Todo ese (sistema operativo) todavía no se construyó. No es más que un terreno baldío”.

Táctica distinta

Ho pasó tres años en desarrollo corporativo para la división de mapas y conducción autónoma de Uber, donde conoció a su cofundador, Chris Blumenberg, un veterana de software de Apple Inc. Como socia inicial, escogieron a Autonomic, una subsidiaria de Ford. Autonomic fabrica software de procesamiento que conecta los autos con otros dispositivos, lo que permite destrabar un vehículo con una aplicación para dispositivos móviles, por ejemplo.

La asociación le da a Ford más presencia en los servicios de tránsito, mercado al que viene intentando entrar. En la carrera para crear servicios de taxi robotizados, el fabricante de vehículos invirtió menos que General Motors Co. y Waymo, la unidad de Alphabet Inc., pero sigue confiando en su táctica.

RideOS espera trabajar con varios otros fabricantes de autos y con servicios de transporte particular. Como Waze, la popular aplicación de tránsito, la startup se puede beneficiar por el “efecto de red”, dijo Mike Vernal, el socio de Sequoia Capital que encabezó la inversión. Cuantos más autos usen su servicio de enrutamiento y envíos, más mejora la oferta.

Es algo parecido al boom entre las empresas que brindan mapas “de alta definición” que permiten a los vehículos autónomos ver carriles, cordones y otros objetos en la calle. Pero RideOS no se concentra en ver la calle; planea trabajar con esos proveedores de mapas. En vez de eso, el servicio de la empresa guiaría los coches autónomos para que resuelvan situaciones en la calle e interaccionen con vehículos manejados por humanos.

RideOS tampoco pretende venderse solo a flotas autónomas. Blumenberg, su jefe técnico, observó que los monopatines eléctricos que inundaron San Francisco también necesitan servicios de enrutamiento. Esos monopatines aconsejan a sus conductores no andar por grandes colinas, pero no tienen forma de evitar eso por ahora, lo cual los transforma en posibles clientes de RideOS. “Cualquier tipo de transporte del futuro que se le ocurra, ahí estaremos”, dijo Ho.