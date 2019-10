Un administrador de fondos de tecnología global de alto rendimiento apostó por Samsung Electronics Co. y convirtió a la acción en la número uno en su cartera, por delante de Apple Inc. o Alphabet Inc.

Hyunho Sohn , gerente de cartera de FIL Investment Management, cuyo fondo Fidelity Global Technology administra cerca de US$ 4,800 millones de activos, dijo que ha sumado posiciones en el mayor fabricante de chips de memoria del mundo desde finales del 2018. Interpretó la fuerte caída en el precio de las acciones de Samsung, hacia el final de ese año, como una oportunidad y cree en el crecimiento a largo plazo del gigante tecnológico.

“Si me preguntas por qué compré las acciones, mientras el ciclo de chips experimentaba una desaceleración, diría que tengo fe en sus fundamentos desde una perspectiva a largo plazo”, dijo Sohn en una entrevista telefónica desde Londres. “Samsung es un ejemplo típico de mi estrategia, que consiste en comprar una acción infravalorada que los participantes del mercado desprecian por un tiempo”.

Según datos recopilados por Bloomberg, su fondo, que posee alrededor de 60 acciones tecnológicas mundiales, ha superado al 98% de sus pares con un rendimiento anualizado de aproximadamente 20% en los últimos cinco años. Las cinco participaciones principales del fondo también incluyen a Alphabet, Apple, Intel Corp. , y Microsoft Corp.

El crecimiento potencial en la demanda de chips de memoria es evidente ante las crecientes necesidades de almacenamiento en la nube y de proveedores de servicios sumados a la industria de inteligencia artificial que requiere almacenamiento de datos, dijo. Agregó que también está observando el desarrollo de redes 5G que pueden impulsar la demanda de chips de memoria. En comparación con las acciones tecnológicas mundiales, las valoraciones de Samsung “siguen siendo atractivas”, agregó.

A pesar de que la perspectiva de la relación precio-beneficio de Samsung de 12.6 veces no es barata en comparación con su promedio histórico, aún está por debajo de las 14.7 veces de Micron Technology Inc. y las 18.6 de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. En términos futuros de precio a valor contable, Samsung cotiza a 1.2 veces, menor frente a casi todos sus pares.

Las acciones de Samsung han subido aproximadamente un 30% este año, ya que los inversionistas extranjeros compraron 4.3 billones de wones (US$ 3,600 millones) netos de acciones, la acción más solicitada en el índice de referencia KOSPI de Corea del Sur este año.

Sin duda, no todo es color de rosa para el sector de chips de memoria. Micron, el tercer actor más grande en la industria, lanzó pronósticos de ventas decepcionantes el mes pasado. Y las expectativas de ganancias preliminares del tercer trimestre de Samsung, anunciadas a principios de este mes, equivale a menos de la mitad de sus ganancias operativas del año anterior.

Los precios de los chips también han sido variados. Los precios del contrato para los módulos de servidor DRAM de 32 gigabytes cayeron 13.8% en el tercer trimestre respecto del período anterior de tres meses, mientras que los de los chips de memoria flash MLC NAND de 128 gigabits aumentaron 12.3%, según inSpectrum Tech Inc.

“Sé que todavía no vemos signos claros de recuperación en la industria de los chips de memoria”, dijo Sohn. “Pero para mí, en base a las valoraciones, el potencial de crecimiento a largo plazo y las métricas del balance general como el flujo de caja libre, Samsung es una acción con la que me siento cómodo al mantener grandes posiciones. Todavía veo un aspecto positivo para la acción”.