Empresas







Fondo saudí cierra venta y adquiere el 100% del Newcastle United por unos US$ 408.47 millones Hasta el momento no se han dado más detalles sobre la compra, pero el fondo saudí proveerá gran parte de los 300 millones de libras (US$ 408.47 millones, 368 millones de euros) en los que está valorada la operación.