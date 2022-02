La agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings espera que la demanda del consumidor por bebidas regrese progresivamente a niveles prepandemia, lo que mejorará el mix de ventas.

Así lo indicó en el reporte What Investors Want to Know: Latin American Beverages, donde analizó a las principales compañías de la región como Coca Cola Femsa, Embotelladora Andina, Bepensa, Grupo Embotellador Atic, Compañía Cervecerías Unidas, The Central America Bottling Corporation y Arca Continental, que opera en México y Perú.

“La recuperación del canal on-premise (productos consumidos en el mismo punto de venta), a medida que se incrementa la movilidad de las personas, impulsará las ventas de formatos individuales y de botellas no retornables”, indica Fitch.

Además, la agencia considera que la expansión del comercio electrónico en este sector se seguirá expandiendo a medida que los emisores (empresas) aceleren su transformación digital para servir a sus clientes de manera directa.

Pospandemia

La recuperación de la industria de bebidas durante el 2021, tras la primera ola del COVID-19 y las intensas cuarentenas, fue más fuerte de lo anticipado. Las menores restricciones en el movimiento, a medida que avanzan los programas de vacunación en la región, han llevado a mayores ventas fuera de casa y en el canal on-premise, considera la agencia.

“Esta situación, combinada con el desempeño resiliente de los canales tradicionales, impulsará la demanda de bebidas. Las principales compañías ya alcanzaron volúmenes de ventas prepandemia en mercados clave, lo que resultará en un crecimiento conservador del volumen de ventas en 2022″, detalla Fitch.

Respecto de los cambios en las preferencias de los consumidores, Fitch considera que podría incrementarse la demanda de bebidas no carbonatadas en comparación a las gaseosas.

“En el futuro, esperamos que el mix de canales retorne a la situación prepandemia, con recuperación en el consumo en punto de venta a medida que la movilidad aumenta y las restricciones en cuanto a aforos en restaurantes se flexibiliza”, precisa la agencia.

La pandemia llevó a un rápido crecimiento en los canales digitales lo que permitió que las empresas tengan un contacto directo con sus clientes.

“Consideramos que esto permitió que las compañías lleguen a un nuevo tipo de cliente que no solía consumir estos productos en el hogar, con lo que han ampliado su base de consumidores. Es probable que una vez que se levanten todas las restricciones, el aumento de los canales online seguirá creciendo, aunque a un ritmo más lento”, precisa Fitch.