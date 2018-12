Firmas tecnológicas podrían aplazar sus salidas a bolsa en el 2019

La ola de ventas de los valores tecnológicos, que dura ya meses, ha comenzado a suscitar dudas sobre las perspectivas de las empresas que aún no han salido a bolsa.

Si bien las ofertas públicas iniciales del sector tecnológico han tenido un mejor rendimiento que otros sectores en general en el 2018, los analistas encuestados por Bloomberg dicen que la reciente volatilidad podría dar lugar a valoraciones más bajas para las empresas que tienen previsto debutar en los mercados en 2019.

El grupo de candidatas para salidas a bolsa de alto perfil incluye "unicornios" como Uber Technologies Inc. y Slack Technologies Inc. Empresas más pequeñas podrían incluso retrasar sus ofertas hasta que se perciba una mayor seguridad en el mercado, dijeron.

"Lo que estas compañías pensaban que valdrían hace un año, es menos ahora", dijo Kathleen Smith, directora de Renaissance Capital. Smith dice que el tema sería particularmente importante para las compañías de tecnología, que tienden a tener un precio en función de las perspectivas de crecimiento futuro.

La debilidad alcanza ya a algunos de los mayores debuts del año. Entre las notables salidas a bolsa de tecnología, GreenSky Inc. ha caído más del 60%, mientras que Sonos Inc. y SVMK Inc., matriz de SurveyMonkey, están por debajo de sus precio de oferta inicial.

En total, solo el 43% de las salidas a bolsa del 2018 actualmente cotizan por encima de su precio de oferta, según datos recabados por Bloomberg.

"Las grandes compañías siempre encontrarán una audiencia", dijo Mark Lehmann, presidente de JMP Securities. "Hay tanto interés en una empresa como Uber que podría salir en cualquier mercado. Pero ahora hay una barrera más alta y los días en que se podía ver una desaceleración del crecimiento del 50% al 20% y aún captar fondos, esos días han terminado".

Lehmann dijo que la desaceleración no ha sido tan severa como para alarmarlo, pero "si tenemos otro trimestre como éste, las empresas cuestionarán lo que quieren hacer. Se puede captar fondos en muchos lugares diferentes, y podrían llegar a la conclusión de que una salida a bolsa no es la mejor opción".