Firmas financieras deben revelar más sobre riesgo climático Las pérdidas económicas mundiales relacionadas con los desastres naturales han alcanzado un monto anual de US$ 160,000 millones, y un informe de un panel de cambio climático de la ONU advirtió de US$ 54 billones en daños a la economía global para 2100, incluso si el mundo limita el aumento promedio de la temperatura global a no más de 1.5 grados Celsius.

Empresas