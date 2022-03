En años recientes, LetterOne Holdings, la empresa de inversiones cofundada por rusos como Mijail Fridman y Petr Aven, apostó en grande por los fondos de cobertura y el capital privado con la fortuna de los multimillonarios por la venta de una compañía energética gigante.

Ahora que el par está sancionado en la Unión Europea y el Reino Unido tras la invasión rusa a Ucrania, las gestoras de fondos de Londres a Nueva York están bajo presión debido a miles de millones de dólares de LetterOne que están invertidos en sus fondos, a pesar de que la empresa en sí no está sancionada y sus fundadores han renunciado.

Un fondo de HSBC Holdings Plc que invierte en múltiples fondos de cobertura tenía una asignación de US$ 546.6 millones de LetterOne a fines del 2020, y un vehículo similar de Blackstone Inc. tenía US$ 435.1 millones de la firma, según los últimos registros disponibles.

Pamplona Capital Management, que supervisa casi US$ 3,000 millones de LetterOne, dijo la semana pasada que “comenzó el proceso” de liquidar los intereses de la sociedad de la firma. El fondo de cobertura epónimo de Ed Eisler, que se inició con más de US$ 100 millones de LetterOne, devolvió el 10 de marzo todo el capital afectado por sanciones internacionales.

Un portavoz de LetterOne dijo en respuesta a una pregunta sobre las inversiones de fondos de la empresa que ha tenido “muy pocos problemas” aparte de Pamplona Capital y Eisler Capital.

“Prácticamente no tenemos capital ruso en toda nuestra empresa y cumplimos plenamente con todas las sanciones globales”, dijo una portavoz de Blackstone en un comunicado. Cuando se le preguntó si la inversión de LetterOne con sede en Luxemburgo se liquidó, dijo que la firma no puede comentar sobre inversionistas individuales.

LetterOne también tenía más de US$ 200 millones en un gestor de activos alternativo llamado Tyrus Capital a fines del 2020, aunque su posición se ha reducido desde entonces.

Un portavoz de Tyrus Capital declinó hacer comentarios.

Fridman y Aven renunciaron a LetterOne anteriormente este mes después de que fueron sancionados por la UE, una medida que calificaron de “maliciosa” y dijeron que planean impugnar. Están valorados en US$ 10,000 millones y US$ 5,400 millones, respectivamente, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.

El martes, la UE también sancionó a sus compañeros accionistas de LetterOne, Khan y Alexéi Kuzmichev, quienes renunciaron a la firma anteriormente este mes. Un representante de Kuzmichev no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Khan, nativo de Ucrania, describió la destrucción de las ciudades donde pasó su infancia como “desgarradora”.