Roivant Sciences acordó salir a bolsa a través de una fusión con una firma de adquisición con propósito especial respaldada por el exejecutivo de KKR & Co Inc Jim Momtazee, en un acuerdo que valora a la compañía de biotecnología suiza en US$ 7,300 millones.

Se espera que el acuerdo con Montes Archimedes Acquisition Corp, una compañía de adquisición con propósito especial (SPAC, por sus siglas en inglés), genere hasta US$ 611 millones de ingresos brutos para financiar programas de descubrimiento y desarrollo, dijeron las compañías el lunes.

Montes Archimedes salió a bolsa con una oferta pública inicial (OPI) de US$ 400 millones en octubre del año pasado y está patrocinada por Patient Square Capital Patient, que fue lanzada por Momtazee para buscar acuerdos de capital privado en el sector de la salud.

Los SPAC son sociedades instrumentales que recaudan fondos a través de una oferta pública inicial para hacer pública una firma privada mediante una fusión en una fecha posterior.

Fundada en el 2014, Roivant tiene múltiples subsidiarias enfocadas en el desarrollo de tratamientos para múltiples cánceres, trastornos del sistema nervioso y del sistema inmunológico, incluyendo Immovovant Inc y Sio Gene Therapies Inc.

En febrero, la compañía dijo que compraría al desarrollador de fármacos Silicon Therapeutics por US$ 450 millones para fortalecer su área de inteligencia artificial para el descubrimiento de fármacos.

La firma de biotecnología dijo que espera que el acuerdo se cierre en el tercer trimestre de este año, después de lo cual planea cotizar en el Nasdaq con el símbolo de cotización “ROIV”.