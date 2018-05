Bitinka, la fintech peruana, mudará su base legal a Estonia: ¿Por qué?

La fintech peruana emisora de criptomonedas Bitinka mudará su estructura legal a Estonia, debido a que este país le ofrece una licencia de funcionamiento para casa de cambio de criptomonedas. Además, aumentará su servicio a 10 criptomonedas más en los próximos tres meses.

“Tenemos en proceso el uso de Licencia de casa de cambio de criptomonedas en Estonia. Nos estamos transfiriendo a Estonia para acceder a nuevos clientes en Europa y operar desde allá”, dijo Roger Benites, CEO de Bitinka e Inkapay durante su presentación en el Lima Fintech Forum 2018.

Benites señaló que no se opone a la regulación - que las autoridades emisoras de dinero vienen elaborando en Perú - pero su compañía busca un una licencia para ejecutar sus negocios y un buen ambiente para operar.

No obstante, la plataforma de pagos y remesas InkaPay - a través de la cual se accede a Bitinka- permanece con su base en Perú.

“La estructura legal principal de Bitinka va a ser en Estonia, lo que implica que todo va a ser basado en la ley europea: protección de datos, el servicio a clientes, etc. En otros países, eso no existe, estás en un área donde no te dicen qué está bien o mal”, comentó a Gestión.pe Roger Benites, CEO de Bitinka e Inkapay.

Estonia, el único país donde existen licencias para operar con criptomonedas, requiere un capital social mínimo de entre 30,000 a 50,000 euros (inmovilizado) para operar. De acuerdo al volumen de operaciones, también exige provisiones.

“En Estonia, tienes que poner un capital social un poco alto para poder hacerlo pero te dan una licencia para que trabajes y puedas mantener fondos de clientes en criptomonedas”, indicó a Gestión.pe.

Benites estimó que montar la estructura - oficinas, viajes, representantes legales - para operar allá, duplica el costo de entrada mencionado entre 30,000 a 50,000 euros.

Por otro lado, el CEO de Bitinka dijo que continuamente viene evaluando otras criptomonedas diferentes al bitcoin con las que operar, por lo que en los próximos tres meses incorporará 10 criptomonedas más a su oferta.

Asimismo, señaló que la plataforma de pagos y remesas Inkapay ya opera con 18 entidades bancarias en la región y el mundo.

En ese sentido, Benites recomendó a los compradores de criptomonedas a utilizar la moneda local y el propio banco en sus transacciones.

“Con criptomonedas estamos formalizando personas, ya que hay necesidad de abrir cuenta bancaria al necesitar las personas hacer el cash-out. Le estamos dando al banco más negocios”, puntualizó Roger Benites, CEO de Bitinka.

“Las criptomonedas son el activo digital del futuro”, finalizó Roger Benites.