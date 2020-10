Empresas







Fintech mexicana obtiene US$ 60 millones para renovar créditos Konfio forma parte de un grupo de empresas fintech que ha llamado la atención de SoftBank. El año pasado, el gigante japonés lideró una ronda de financiación de US$ 100 millones para la compañía como parte de un fondo de US$ 5,000 millones destinado a nuevas empresas de tecnología en América Latina.