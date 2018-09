Filtración de Equifax un año después: récord de ganancias

Por Ivan Levingston y Jenny Surane

¿Filtración de datos? ¿Qué filtración?

Un año después de que Equifax Inc. revelara un ataque cibernético a sus computadoras que sacudió el mundo financiero, gatillando una revisión del FBI y reduciendo en un tercio el precio de las acciones de la compañía en una semana, los inversionistas y el público parecen en gran medida haber dejado todo atrás.

La compañía, cuyas acciones han recuperado alrededor del 80% de las pérdidas sufridas durante el desplome, probablemente publicará el próximo año una ganancia anual récord. Equifax dijo que no hubo una deserción masiva de clientes después de la filtración que puso en riesgo la mitad de la información personal privada de la población de Estados Unidos , y las audiencias del Congreso hasta ahora no han producido cambios importantes en las leyes federales que protegen los datos. Los ingresos de la compañía de informes crediticios ascendieron en el último trimestre a un récord de US$ 877 millones, pese al ataque pirata.

"Sin duda fue un bache en el camino, pero no se ve que algo más vaya a cambiar significativamente en el futuro", dijo Brett Horn, analista de Morningstar Inc., durante una entrevista.

Entre mayo y julio del año pasado, delincuentes explotaron una vulnerabilidad en el software que Equifax utilizó para construir su sitio web para capturar datos de tarjetas de crédito, números de seguro social y licencias de conducir. La compañía enfrentó fuertes críticas tras divulgar el ataque en septiembre de 2017, y más del 90 por ciento de los consumidores ha tomado alguna medida para protegerse del robo de identidad tras el incidente.

Un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental publicado el viernes detalla las medidas que se han adoptado desde el incidente, e indicaron que los principales reguladores de Equifax aún están investigando.

"Un año después de revelar públicamente la masiva filtración de 2017, Equifax y otras grandes agencias de informes crediticios siguen sacando provecho de un modelo de negocio que recompensa su fracaso en la protección de la información personal", dijo en un comunicado la senadora Elizabeth Warren, demócrata de Massachusetts, quien solicitó el informe.

Una portavoz de Equifax declinó poner a disposición ejecutivos de la compañía para una entrevista, pero la compañía dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que ha realizado una serie de mejoras desde la filtración, incluido un aumento de más de US$200 millones para el presupuesto de seguridad y tecnología de este año.

"Hemos fortalecido nuestro equipo de liderazgo para incluir algunos de los profesionales de ciberseguridad y tecnología más experimentados de la industria, especialmente el nuevo director de seguridad de la información, Jamil Farshchi, y el jefe de tecnología, Bryson Koehler", señaló la vocera.

Panorama regulatorio



Luego de la filtración, los legisladores llevaron a cabo audiencias y se propusieron políticas para proteger los datos de los consumidores. La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor y el FBI investigaron la filtración y la Oficina Federal de Comercio comenzó una investigación.

Vermont aprobó una ley que regula a las empresas de datos y California promulgó amplias normas de privacidad de datos. Ocho comisionados bancarios de estados, incluido el de Nueva York, firmaron una orden de consentimiento con Equifax que requiere que la compañía fortalezca la supervisión.

"Ahora hay un impulso entre los gobiernos estatales en EE.UU., los reguladores y reguladores en el extranjero para adoptar políticas de seguridad cibernética más estrictas para dar a los consumidores un mayor control sobre sus datos", dijo Joseph Facciponti, abogado con experiencia en seguridad cibernética. "Es un punto de inflexión en la concientización del público".

Ahora se requerirán congelaciones de crédito gratuitas como parte de una legislación que data de las regulaciones financieras Dodd-Frank, pero algunos argumentan que se necesitan más medidas.

"Un año después, Equifax aún no ha pagado un precio por poner en peligro a 150 millones de consumidores de EE.UU.", dijo Mike Litt, director de campaña de los consumidores de U.S. PIRG, organismo que trabaja para implementar leyes de protección del consumidor más estrictas. "Realmente no ha habido consecuencias, al menos no financieras, y en última instancia es lo que se necesita".

Una demanda colectiva que está pendiente en un tribunal federal de Atlanta podría causar ese problema financiero a Equifax. El litigio, una consolidación de varios casos que representan una demanda colectiva a nivel nacional, se encuentra en sus primeras etapas a medida que sigue su curso a través del sistema judicial.