Fibra Prime, el primer Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces (Fibra) listado en el mercado de capitales peruano, cerrará el 2019 con un portafolio de US$ 70 millones, indicó su gerente general, Ignacio Mariátegui.

El fideicomiso cuenta con un capital de US$ 50 millones, y como parte del programa de inversión contempla adquirir un nuevo activo de cerca de US$ 18 millones en el último tramo del año.

“Este año estamos comprando 15 pisos de un edificio de oficinas de 28 pisos, que representa un 82% del área, totalmente ocupada”, dijo el ejecutivo.

Tercera emisión

Adelantó que en marzo del 2020 se realizará una tercera emisión de certificados por US$ 45 millones –a ser adquiridos por inversionistas, principalmente minoristas-, como parte del programa de US$ 500 millones anunciado por Fibra Prime en diciembre del año pasado.

Esta operación se destinará a dos portafolios que constan de un total de 19 locales comerciales, entre cadenas de supermercados y otros retailers (venta minorista) situados en el centro de Lima, detalló.

Asimismo, incluirá tres edificios de oficinas, ubicadas en San Isidro, y dos activos industriales con contratos de 20 y 30 años en el sur de Lima.

Por ahora, Fibra cuenta con inmuebles de oficinas, centros comerciales, locales industriales y logísticos, y hoteles.

Renta

A la fecha, Fibra Prime tiene siete activos adquiridos, a un promedio de US$ 10 millones cada uno, los que arrienda para generar una renta.

Mariátegui afirmó que el Fibra genera una significativa rentabilidad, con un Ebitda (margen operativo) superior al 70%, del que se reparte el 95% de las utilidades de forma trimestral a través de dividendos.

Este año la rentabilidad debería rondar el 6.5%, pero en el siguiente, subiría a 7.15%, acotó.

Capital

El ejecutivo proyectó que en el 2020, Fibra Prime colocará alrededor de US$ 140 millones adicionales en certificados, con lo que cerraría ese año con US$ 210 millones de capital levantado.

Y en el 2021 estima una emisión de US$ 200 millones, con lo que el capital alcanzaría los US$ 410 millones, y el programa –por un total de US$ 500 millones- se completaría a fin del 2022.