Dentro de los inmuebles comerciales de renta, existen cuatro grandes tipos: oficinas, hoteles, centros comerciales, y logísticos e industriales. La pandemia afectó principalmente a los tres primeros, y el más sólido y resistente fue el activo logístico.

Y es en éste donde Fibra PRIME pone ahora la mira. Su gerente general, Ignacio Mariátegui, anunció su cuarta colocación hasta por US$ 35 millones que les permite hacerse de dos activos. Se trata del centro logístico de Farmacias Peruanas (de InRetail) en Chorrillos, y el centro de distribución de almacenes Santa Clara, con subarrendamiento a General Motors, ubicado en Villa El Salvador. En ambos casos son contratos a largo plazo en dólares.

“En el caso de Santa Clara, lo que se hace es almacenar los camiones Isuzu, usados para la distribución de pedidos online. Creo que este ha sido un micronicho que ha tenido una fuerte demanda durante el periodo de pandemia”, sostuvo Mariátegui.

En el caso del centro logístico de Farmacias Peruanas, los propietarios lo tenían arrendado a esta empresa por muchos años y decidieron desinvertir y tener cash para ir a otros negocios. Los inmuebles, dijo el ejecutivo, generarán una renta anual de más de US$ 2 millones. En inversión, ambos activos demandan US$ 30. 2 millones (inmuebles más gastos de colocación). “La colocación es hasta por US$ 35 millones; los US$ 4.8 millones que nos queda puede dirigirse a prepagar deuda, para tener nuestras líneas disponibles al 100%, o la compra de más activos antipandemia, como los logísticos o supermercados”, detalló.

Hacia grandes superficies

Ya hace unos meses Fibra PRIME había optado por la adquisición de activos resilientes ante la pandemia, lo que los llevó a la compra de siete locales operados por Tiendas Mass y arrendados a Supermercados Peruanos. En la mira de Mariátegui está ahora el seguir en esta línea pero a través de superficies de mayor dimensión.

Hasta el momento, señaló Mariátegui, hay varios (formatos más grandes) analizados en el pipeline, siendo inmuebles atractivos, con contratos de 20 o 30 años.

“Pero algunos vienen con contratos que se firmaron hace 10 o 12 años y hoy el valor del inmueble es mucho más de lo que podamos pagar en base a las rentabilidades que estamos esperando, pero hay buenas oportunidades y esperamos poder aterrizar algo en los próximos meses”, indicó.

En base a ello, estima que este año tendrán una colocación adicional que les permitirá llegar a un monto superior a US$ 90 millones en activos.

Y es que a la fecha, Fibra PRIME tiene muchas negociaciones abiertas en más inmuebles logísticos, supermercados e incluso oficinas. “Cuando tengamos claridad de lo que ocurrirá en este segmento, retomaremos las adquisiciones; debería ser en la segunda mitad del 2021”, estimó.

PRECISIONES

- Montos. Esta colocación forma parte de un programa de levantamiento de capital por US$500 millones.

- Diversificación. Con estas compras, el portafolio ( 15 activos) quedaría con un 47% en retail, 25% oficinas, 16% hoteles y 12% locales industriales.

- Colocación. Este año no se realizará una nueva colocación. La siguiente es probable que se de en el primer semestre del 2021.