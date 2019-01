Fiat Chrysler acuerda pagar US$ 800 millones en EE.UU. para resolver denuncias por autos diésel El acuerdo incluye US$ 311 millones en sanciones civiles, hasta US$ 280 millones para resolver denuncias presentadas por dueños de autos diésel y garantías extendidas por un valor de US$ 100 millones.

El trato cubre 104,000 vehículos diésel de modelos de Fiat Chrysler fabricados entre el 2014 y 2016.