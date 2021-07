Credit Suisse Group AG no hizo un monitoreo adecuado de decenas de miles de millones de dólares de exposición que se acumularon mientras manejaba operaciones para Archegos Capital Management que generaron relativamente pocos ingresos, según personas informadas sobre los hallazgos de la investigación interna del banco.

El informe, que detalla como el banco perdió cerca de US$ 5,500 millones vinculados al colapso de la gestora de patrimonio familiar de Bill Hwang, revela una serie de fallas de debida diligencia, con empleados que perseguían negocios que tenían poco sentido económico, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las conclusiones no son públicas aún. Credit Suisse probablemente publicará los hallazgos junto con su reporte de resultados el jueves.

Pese a la evaluación fulminante del informe sobre como el banco tuvo que pagar las consecuencias cuando el fondo de cobertura estadounidense colapsó a principios de este año, no afirma criminalidad dentro del banco suizo, afirmaron las personas. Un portavoz de Credit Suisse declinó hacer comentarios.

La principal unidad de corretaje de la firma suiza, que trata con clientes de fondos de cobertura, sufrió pérdidas más pronunciadas que cualquier competidor cuando las apuestas masivas y apalancadas de Archegos en una colección relativamente pequeña de empresas se agriaron a principios de este año, lo que finalmente obligó al banco de Zúrich a recortar sus dividendos, pausar la recompra de acciones y recaudar capital.

El banco había permitido a la gestora de patrimonio apalancar las apuestas en acciones hasta diez veces, y solo pidió una garantía por un valor del 10% de las sumas prestadas, señaló anteriormente una persona familiarizada con el tema.

El nuevo presidente, Antonio Horta-Osorio, prometió una revisión exhaustiva, calificando a Archegos y al escándalo de Greensill Capital que lo precedió como lo peor de todo lo que ha vivido en tres décadas y media que lleva trabajando en banca.

La debacle de Archegos provocó la salida de altos ejecutivos, incluido el director de banca de inversión Brian Chin, la directora de riesgo y cumplimiento Lara Warner y ambos codirectores del principal negocio de corretaje.

Si bien el director ejecutivo, Thomas Gottstein, salió librado, desde entonces ha tenido problemas para retener a muchos de los principales banqueros de inversión de la empresa, quienes se han ido por temor a que los escándalos afecten sus negocios y salarios.

Anteriormente esta semana, el banco dijo que contrataría al subdirector de riesgos de Goldman Sachs Group Inc., David Wildermuth, como nuevo director de riesgos. Se unirá en febrero y reportará directamente a Gottstein.

Desde el incidente de Archegos, el banco ha reducido el riesgo, un tercio del negocio de corretaje principal y los vínculos con clientes considerados de alto riesgo, como los fondos de cobertura.

El banco decidió que se centrará en los clientes que utilizan la empresa para algo más que servicios exclusivos. Solo la japonesa Nomura Holdings Inc. se acercó al mismo nivel de perjuicio que Credit Suisse, con una pérdida de casi US$ 3,000 millones.

Pero el golpe a Credit Suisse fue aún peor porque se produjo pocas semanas después del escándalo de Greensill. El banco se vio obligado a liquidar US$ 10,000 millones en fondos de financiamiento de la cadena que tenía con Lex Greensill, y clientes de su unidad de gestión de activos aún no conocen la magnitud de las pérdidas que pueden esperar.

Después de Greensill, Gottstein reemplazó al director de gestión de activos Eric Varvel y retiró el negocio de la supervisión directa de la gestión de patrimonio.