Ferrero compraría filial de golosinas de Nestlé en Estados Unidos

El fabricante de chocolates italiano Ferrero está cerca de llegar a un acuerdo para adquirir el negocio estadounidense de golosinas de Nestlé SA por unos US$ 2,800 millones, según una fuente al tanto del tema.



Un acuerdo podría firmarse tan pronto como el domingo, dijo la persona, pidiendo no ser identificada porque la información es privada.



El negocio, que incluye las marcas Butterfinger y Baby Ruth, está sufriendo una disminución en los ingresos y tuvo ventas de alrededor de 900 millones de francos (US$915 millones) en 2016.



Ferrero, que tradicionalmente ha eludido las adquisiciones, está realizando una compra excepcional para expandir su cartera más allá de la marca Nutella, los dulces Tic Tac y los chocolates Ferrero Rocher.



Para Mark Schneider, el presidente ejecutivo de Nestlé, la compañía de alimentos más grande del mundo, esto marcaría la primera gran desinversión importante y un primer paso fuera de los chocolates.



La negociación muestra que Ferrero está buscando un pedazo más grande en el mercado estadounidense después de comprar Ferrara Candy en diciembre. Eso aumentó su cuota de mercado en ese país a 4.8%.



El mes pasado, Hershey Co., que ha sido nombrada como uno de los posibles postores, acordó pagar US$921 millones por Amplify Snack Brands Inc., para expandirse a las palomitas de maíz y las papas fritas.



Nestlé planea centrarse en categorías como el café y los alimentos para mascotas a medida que la industria alimentaria lidia con una caída en la demanda de productos azucarados.



Si bien la compañía suiza se ha estado moviendo hacia alimentos más saludables, se está aferrando a sus platos preparados, helados y negocios de confitería globales. Esas categorías de productos representaron aproximadamente 40% de las ventas totales el año pasado.



El fabricante suizo de KitKat dijo en junio que estaba considerando opciones para la filial, y en diciembre dijo que esperaba vender el negocio en el primer trimestre de 2018.