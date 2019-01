Fernando Zavala será el nuevo CEO de Intercorp Perú, ¿desde cuándo?

¿En el caso de una censura de su gabinete, cuentan la censura del gabinete Zavala? La censura anterior al gabinete Zavala ya no cuenta. No fue a Vizcarra a quien le censuraron el gabinete porque no estuvo en el gobierno. Se reinicia la cuenta a cero. Todas las tarjetas amarillas y rojas se borran. (Foto: Andina)