Fernando Zavala: ¿Cuántas empresas gerenciará a través de Intercorp?

Fernando Zavala asumirá desde el 1° de abril el cargo de gerente general de Intercorp Peru Ltd., empresa holding del Grupo Intercorp.

Zavala, quien es actualmente director de InRetail Peru Corp., reemplazará en el cargo a Ramón Barúa Alzamora, quien se encuentra en el cargo desde hace 21 años, y estará en la posición hasta el 31 de marzo. Luego continuará colaborando con el Grupo Intercorp como miembro del directorio de sus principales empresas.

La tarea de Zavala, el ex presidente del Consejo de Ministros, será gerenciar más de 70 empresas que operan dentro del holding, de diferentes rubros como financiero (Interbank, Financiero Oh!, entre otras), retail (Promart, Inkafarma, Supermercados Peruanos, etc), educación (UTP, Innova School, Zegel IPAE y otras); y tiene como socios a Cineplanet, Casa Andina, NGR, Intralot y Sinea.