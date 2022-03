La edtech chilena Ninja Excel inició operaciones en el Perú, su primera plaza internacional, y en los próximos meses se expandirá a Colombia y México. Esta plataforma de aprendizaje online capacita a los colaboradores de empresas en Microsoft Excel bajo la metodología learning by doing (aprender haciendo). “Es una herramienta muy demandada en el mercado laboral, pues agrega valor transversal a organizaciones, líderes y equipos”, afirma Fátima Muñoz, head of Sales de Ninja Excel en el Perú.

Desde septiembre del 2020, Ninja Excel ha capacitado a más de 4,500 colaboradores de unas 100 empresas en Chile, como Banco Falabella, Mall Plaza, Inchcape y Sodexo. En el 2021 alcanzó una facturación de US$ 460,000. Durante su primer año en nuestro país, la edtech apunta a entrenar a más de 3,000 trabajadores de entre 50 y 60 empresas.

El crecimiento de Ninja Excel atrajo el interés de Buk, firma regional de tecnología para la gestión de recursos humanos (Perú, Chile, Colombia, México) valorizada en más de US$ 400 millones, que en el 2021 compró el 100% de la edtech tras la inyección de capital de los fondos de inversión SoftBank y Greenoaks.

La plataforma de Ninja Excel funciona 24/7 y está integrada al software de Microsoft Excel. Esto permite que el usuario interactúe con una hoja de cálculo y desarrolle ejercicios prácticos que simulan problemáticas de su día a día. También hay un chat en línea con un profesor certificado por Microsoft.

Son tres módulos de capacitación en Excel (básico, intermedio y avanzado). Los cursos duran aproximadamente 15 horas y pueden completarse en un mes. La inversión es de US$ 120 por nivel y por colaborador.

“A raíz de la pandemia, las edtechs han crecido muchísimo. Las empresas que aún eran reacias a la capacitación online se han dado cuenta de que es posible tener resultados rápidos y de que las plataformas asincrónicas permiten que el alumno tenga el control y pueda avanzar a su ritmo”, explica Muñoz.