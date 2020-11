Empresas







Farmacéuticas pueden ganar US$ 50,000 millones con la vacuna del COVID-19 El responsable de rating corporativo de Scope, Olaf Tölke, ha destacado que si se suministrara una sola dosis de una vacuna de entre US$ 15 y US$ 20 por dosis a la mitad de la población, “se generarían unos ingresos de US$ 50,000 millones o más”.