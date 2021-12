El factoring no es exclusivo de la gran empresa o necesita requisitos tradicionales. Es hoy un instrumento que llega a cualquier cadena productiva y más aun a aquellas zonas y regiones poco atendidas, señaló la CEO de Innova Funding y presidente de la Asociación Peruana de Productos Financieros (Aprofin), María Laura Cuya.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó en setiembre, a través de un decreto supremo, el reglamento del Decreto de Urgencia N° 013-2020, que promueve el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) mediante el factoring.

Oportunidades

La Ley de Factoring ha permitido que la oferta de financiadores se amplifique, y que no solamente entidades bancarias puedan ofrecer financiamiento de facturas, sino también empresas especializadas de factoring, indicó Cuya.

El factoring es una modalidad de financiamiento pensada para las mipymes y es una oportunidad simple y eficaz que opera 24x7, desde cualquier punto del país.

Cuya menciona las siguiente oportunidades:

Con el factoring se puede atender a clientes con ventas a crédito, sin perderlos, e incluso creciendo. Hay actividades con ciclos de maduración (tiempos de producción, venta, distribución, cobranza) particulares, en donde el factoring es una oportunidad clave.

La oferta de factoring viene de muchos actores no tradicionales, como las empresas de factoring. Hay empresas que consideran solo la factura como elemento relevante, lo que simplifica tiempos y acceso.

La mayoría de las empresas de factoring no solicitan antigüedad o experiencia crediticia o que el negocio tenga un año de facturación continua. Es más simple.

Si una empresa experimenta crecimiento de las ventas y necesitas efectivo para atender a clientes nuevos o más grandes, el factoring es una oportunidad también.

“Hemos migrado a un proceso más digital, desde la emisión de la factura, así como el registro en Cavali y notificaciones a los pagadores. Esto ha permitido que el proceso sea más eficiente para proveedores, pagadores y entidades de financiamiento”, señaló Cuya.

Retos para la buena aplicación

Según Cuya, las plataformas de Sunat (para la conformidad y disconformidad) y del Ministerio de la Producción (Produce), para deudores morosos, deberán tener una labor óptima para la buena aplicación del DU N° 013-2020 pues, por ejemplo, adquirientes a los que no les brinden conformidad no van a poder hacer uso del crédito fiscal, no van a poder registrar esa factura en el registro de compras, ni deducirlo como gasto.

En ese sentido, los retos están en hacer cada vez más sencillos los procesos, orientar en las mismas plataformas sobre los mismos, y hacer campañas de difusión sobre estos y los beneficios de los mecanismos de financiamiento como el factoring.

“Ambas instituciones deberán realizar actividades de difusión y educación para explicar los beneficios y procesos. Si el procedimiento es simple y conocido, se podrá lograr que mayor cantidad de contribuyentes puedan hacer uso de mecanismos alternativos de financiamiento. La difusión apropiada es crucial, pues solo con su factura o recibo por honorarios, se puede impulsar la economía de las mypes”, indicó.

Cuya mencionó que la participación activa de la Sunat va a permitir que el proceso de confirmación sea más rápido y automatizado desde sus sistemas, generando beneficios para las empresas que usan el factoring o que podrían usarlo eventualmente.

Agregó que la mayor participación de la Sunat genera un halo de mayor de seguridad. Complementa el importante rol de Cavali. La Sunat viene trabajando fuertemente para adecuar sus sistemas a la normativa del DU N° 013-2020 y afrontar los retos que se enfrentan en el menor tiempo posible.

“Las pequeñas y medianas empresas que requieran acceder a financiamiento para cumplir con sus obligaciones urgen de inyección de dinero a través de instrumentos financieros simples y accesibles. Por ello el factoring es clave para la continuidad del negocio con la ventaja de que tiene un costo menor a otras formas tradicionales. Los cambios regulatorios son relevantes porque fortalecen el instrumento financiero del factoring tan necesario para las pymes”, puntualizó.

Dato

Los montos de negociación de factoring han mostrado una tendencia creciente, lo que se confirma con los S/ 17,000 millones de que se registran a octubre en este año.

“El desarrollo del comportamiento del factoring durante la pandemia ha sido muy resiliente aportando a las mipymes el capital de trabajo y financiamiento de ventas con ventajas notables versus otros instrumentos financieros”, mencionó Cuya.