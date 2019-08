El internauta francés que denunció a Facebook por cerrarle la cuenta tras publicar en ella una reproducción del cuadro “El Origen del Mundo”, c on una vulva en primer plano , ha pactado con la red social, anunció el jueves a la AFP el abogado del demandante.

El profesor Fréderic Durand ha llegado a un acuerdo con la compañía de Mark Zuckerberg, para hacer una donación conjunta a una asociación artística especializada en arte urbano. “Amante del arte desde hace años, el señor Durand anuncia que hará una donación conjuntamente con Facebook a la asociación Le M.U.R. (Asociación modulable, urbano, reactivo), con el objetivo de ayudarla a continuar su misisón artística y cultural y a alcanzar sus objetivos”, señaló en un correo electrónico el letrado, Stéphane Cottineau, aclarando que con este gesto su representado daba por concluido un litigio que ha durado ocho año s.

El inicio del caso se remonta al 27 de febrero de 2011, cuando “sin previo aviso ni justificación”, según el denunciante, Facebook desactivó su cuenta. El cierre tuvo lugar después de que publicara en su muro una foto de la célebre obra de Gustave Courbet, que representa el sexo de una mujer desnuda, con un vínculo para ver un reportaje sobre la historia del cuadro.

En marzo de 2018, el tribunal encargado del caso estimó que no se podía demostrar un vínculo directo entre la publicación del cuadro y la desactivación de la cuenta; no obstante, reconoció una “falta” de Facebook por ejercer “su derecho de rescisión” sin advertir al usuario previamente ni explicarle el motivo de su decisión. El abogado de Frédéric Durand afirmó entonces que recurriría la sentencia, pero el acuerdo anunciado hoy cierra definitivamente el proceso legal. En su e-mail, Cottineau no ha explicado la suma de la donación ni los detalles del pacto. Contactada por AFP, Facebook no se ha pronunciado al respecto.