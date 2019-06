Facebook y Twitter en la mira rusa por almacenamiento de datos

Rusia planea aumentar las multas a las compañías de internet de US$ 46 a un máximo de US$ 279,000 por no cumplir con las reglas de almacenamiento de datos de usuarios dentro del país.

Un proyecto de ley publicado el jueves en el sitio web de la Cámara Baja del Parlamento "es una señal no solo para Twitter y Facebook, sino también para otras compañías que no cumplen con los requisitos de la ley rusa" sobre almacenamiento de datos, señaló Alexander Zharov, titular del regulador estatal de comunicaciones Roskomnadzor, según el servicio de noticias Interfax.

Las compañías que incumplan la regulación pueden recibir una multa de hasta 6 millones de rublos (US$ 93,000) si es la primera vez, monto que sube hasta 18 millones en caso de reincidencia, consigna el proyecto de ley. La multa actual por incumplimiento es de solo 3,000 rublos e "inadecuada para incentivar a las grandes compañías de internet a cumplir", escribieron los parlamentarios Viktor Pinsky y Daniil Bessarabov en una nota explicativa.

Rusia exige desde 2015 a las empresas de internet que almacenen datos personales de usuarios rusos dentro del país. Otra ley otorga facultades a los servicios de seguridad para exigir que las empresas de redes sociales brinden acceso a los datos en línea de los usuarios.

La mayor compañía tecnológica rusa, Yandex, la semana pasada rechazó la exigencia del Servicio Federal de Seguridad de entregar claves de cifrado, argumentando que eso permitiría a las autoridades monitorear la información privada de todos los usuarios.