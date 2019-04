Facebook prevé que EE.UU. lo multará con US$ 3,000 millones por mala gestión de datos personales

Facebook prevé que le llegará una multa de al menos US$ 3,000 millones de las autoridades estadounidenses por su controvertida gestión de datos personales, una circunstancia que ha reducido sus ganancias a la mitad en el primer trimestre del año.

La red social, que aun así obtuvo US$ 2,430 millones de beneficios en el periodo, dijo que había anotado en sus cuentas US$ 3,000 millones en previsión de una posible multa de la agencia reguladora federal (la Comisión Federal de Comercio, FTC por sus siglas en inglés), pero aseguró que ésta podría alcanzar hasta US$ 5,000 millones.

La comisión quiere saber si Facebook ha roto un acuerdo que se remonta al 2011, según el cual la red social se comprometía a respetar los datos personales y la transparencia de su uso. El regulador inició sus investigaciones después de que en marzo de 2018 estallara el escándalo de la fuga de datos a la firma británica Cambridge Analytica.

"En el primer trimestre, estimamos razonablemente una pérdida probable y registramos US$ 3,000 millones relacionados con la investigación de la FTC sobre nuestra plataforma y las prácticas de datos de los usuarios", escribió el grupo.

"Estimamos que el rango de pérdida en este caso es de entre US$ 3,000 millones y US$ 5,000 millones. El caso sigue pendiente y no hay certeza sobre la fecha y los términos finales", aseguró la red social.

La prensa estadounidense informó en las últimas semanas de negociaciones entre Facebook y la agencia reguladora sobre el monto de la multa, calculando una cifra de hasta US$ 2,000 millones.

Resultados sólidos

Además de esta investigación, el regulador bursátil (SEC) y el departamento de Justicia estadounidenses investigan las prácticas de Facebook, también objeto de quejas de estados del país y de accionistas.

Debido a la previsión de una sanción desde US$ 3,000 millones, el beneficio por acción se redujo a 85 centavos, por debajo de lo esperado.

Sin embargo, con US$ 15,100 millones (+26%), el volumen de negocios terminó algo por encima de las expectativas.

El número de usuarios activos mensuales en el primer trimestre fue de US$ 2,380 millones, en línea con las expectativas del mercado, al igual que el número de usuarios diarios (US$ 1,560 millones).

Esas cifras han complacido a los inversores, que generalmente se centran en la actividad comercial: alrededor de las 20H45 GMT, el título subía el 4.8% en transacciones electrónicas después del cierre de Wall Street.

Principalmente por la previsión de la multa, el gasto de Facebook se ha disparado un 80%, a US$ 11,800 millones.

Durante más de dos años, el grupo ha enfrentado polémicas, desde la manipulación de la red con fines políticos en países ajenos hasta la gestión de los datos de sus usuarios, que están en la base de su modelo de negocio.

Funcionarios electos y reguladores disparan contra el grupo, objeto de juicios e investigaciones en varios países, además de Estados Unidos.