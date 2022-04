El interés de Facebook en los pódcasts está desapareciendo, apenas un año después de que comenzó.

En abril pasado, durante un mercado atractivo para el audio, Facebook lanzó Live Audio Rooms, historias breves llamadas Soundbites y pódcasts para usuarios de Estados Unidos.

La empresa firmó acuerdos con creadores y patrocinó una de las conferencias estadounidenses más grandes de la industria: Podcast Movements. Los gerentes de producto de Facebook incluso aparecieron en el programa de la industria de larga data “New Media Show” para alentar a los podcasters a unirse a la plataforma.

Pero hoy en día, la compañía enfatiza otras iniciativas en conversaciones con socios de pódcasts, incluidos eventos en el metaverso y compras en línea, según ejecutivos de la industria que trabajan con la plataforma. Pidieron no ser identificados porque sus conversaciones con Facebook no se han hecho públicas.

El menor interés de Facebook en los pódcasts es una decepción para algunos en la industria en crecimiento porque la escala de su plataforma ofrece una gran audiencia potencial y, con ella, la posibilidad de obtener más ingresos por publicidad. En cambio, la empresa matriz Meta Platforms Inc. está dirigiendo su atención al metaverso y a proyectos de videos cortos en medio de una competencia creciente y una caída precipitada en el precio de sus acciones.

Un portavoz de Facebook dijo que la compañía todavía está trabajando en pódcasts incluso mientras acelera el trabajo en funciones prioritarias como Reels y Feed. La compañía está viendo un buen compromiso con sus productos de audio, según el portavoz, que se negó a proporcionar detalles.

Audiomanía

El movimiento de Facebook hacia el audio, de alguna manera, se sintió inevitable. Lo hizo durante un momento de audiomanía el año pasado, cuando la plataforma de audio en vivo Clubhouse fue valorada en US$ 4,000 millones y todas las empresas de tecnología querían copiar su producto.

Spotify Technology SA tenía un valor de mercado de más de US$ 50,000 millones hace un año, el doble de lo que es ahora, y Amazon.com Inc. estaba firmando importantes acuerdos de audio. Así que cuando Facebook dijo que estaba introduciendo experiencias de audio, nadie estaba completamente sorprendido.

Para ingresar al espacio, la compañía también exploró iniciar un programa de capacitación para atraer a los creadores a la plataforma. Steph Colbourn, fundadora y directora ejecutiva de Editaudio, dijo que un grupo que trabaja con Facebook planteó la idea de pagarle para capacitar a aproximadamente 15 podcasters de diversos orígenes sobre cómo crear sus programas y usar la plataforma, pero nunca se llevó a cabo la idea.

Luego, después de patrocinar Podcast Movement en agosto, Facebook no patrocinó su secuela en marzo y no envió a una sola persona a asistir, según la lista de asistentes al evento.

Al mismo tiempo, algunos socios iniciales de Live Audio Rooms ya no organizan conversaciones y sus acuerdos no fueron renovados. Por ejemplo, el activista de los derechos civiles DeRay McKesson, firmó un acuerdo inicial de seis episodios, que dice que salió bien. Pero su contrato no ha sido renovado.

Nuevas prioridades

En otra señal de prioridades cambiantes, una destacada gerente de productos de pódcasts en Facebook, Irena Lam, parece haber hecho la transición a un rol orientado a la música, según página de LinkedIn.

Pero incluso los esfuerzos limitados de podcasting de Facebook han sido una fuente de crecimiento para algunos proveedores de contenido. TYT Network, que produce programación política, dijo que Facebook es su segunda plataforma de audio más popular después de Apple Podcasts. La red agregó contenido de pódcast a Facebook en septiembre y, desde entonces, la plataforma ha contribuido con “cientos de miles de escuchas mensuales adicionales”, según el director de marketing, Praveen Singh. Eso es el doble de la audiencia que TYT obtiene en Spotify, dijo.