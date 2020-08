Empresas







Facebook lucha contra regulador británico por compra de Giphy Facebook pagó cerca de US$ 400 millones por la biblioteca de videoclips e imágenes animadas conocidas como GIF que se pueden adjuntar a mensajes para expresar emociones. Si bien la mitad del negocio de Giphy involucraba a Facebook y sus aplicaciones, la compañía también brindaba el mismo servicio de búsqueda a competidores como iMessage de Apple Inc., Signal de Twitter Inc. y TikTok.