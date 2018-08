A Facebook le cuesta ahora más caro proteger a Mark Zuckerberg

Mantener a salvo a Mark Zuckerberg cuesta muchísimo. Facebook Inc. gastó el año pasado US$ 7.33 millones para proteger a su máximo responsable en sus lugares de residencia y durante su gira por Estados Unidos. La semana pasada, el gigante de los medios dijo que destinaría US$ 10 millones más para que gaste en su seguridad personal.

El costo correspondiente a este año supera con creces lo que gastarán otras firmas en sus jefes y excede probablemente la remuneración media anual de los máximos responsables del S&P 500. Para la sexta persona más rica del mundo, no representa necesariamente demasiado.

“La seguridad en múltiples residencias, el transporte, un equipo de protección, la seguridad cibernética, los viajes… teniendo también esposa e hijos, ya suman más de US$ 10 millones sólo por un plan básico”, dijo Roderick Jones, presidente de la consultora de riesgo Concentric Advisors.

No todos los titanes corporativos necesitan seguridad. Un ejecutivo que evita estar en el candelero, que rehúye las entrevistas con los medios y hace donaciones de beneficencia en forma anónima puede mezclarse más fácilmente con la gente. Pero Zuckerberg es Zuckerberg, justamente.

Es el fundador y el conductor de una de las empresas más valiosas del mundo, que comparte habitualmente fotos y videos en los que aparece jugando con sus dos hijas, reunido con líderes mundiales y cocinando una tapa de asado a la parrilla en el jardín. Y tiene un patrimonio de US$ 68,600 millones.

Facebook también recibió una andanada de críticas por sus políticas de privacidad de datos, especialmente en países como Myanmar y Sri Lanka, donde información errónea en el sitio web de la firma generó violencia.

Enfrentó una reacción adversa considerable a partir de investigaciones sobre los esfuerzos de Rusia por incidir en el resultado de las elecciones estadounidenses del 2016. Estas controversias -sin hablar de los clientes enojados, los ataques terroristas y los tiroteos en oficinas- pueden tornar esencial la seguridad.

Los costos del programa de seguridad del CEO de Facebook son apropiados y necesarios, considerando “la posición y la importancia” de Zuckerberg para la empresa y el hecho de que no recibe ninguna otra remuneración aparte de un salario de US$ 1, dijo la compañía con sede en Menlo Park, California, en su informe trimestral más reciente.

Presentaciones de documentación ante los entes reguladores permiten tener una idea de las disposiciones que paga la compañía. Los beneficios que están disponibles para todos los empleados -como los refrigerios gratis o guardias de seguridad en las entradas de los edificios- no tienen que ser informados.

Pero los reservados exclusivamente a un ejecutivo, como los guardaespaldas o los sistemas de seguridad para el hogar, son imponibles y normalmente deben incluirse como parte de la remuneración anual de la persona.

La mayoría de las grandes empresas pagan aviones privados que los máximos responsables usan en viajes personales, tanto para garantizar su seguridad como para darles flexibilidad de modo que puedan regresar sin previo aviso. Algunos proveen autos y choferes y pagan la seguridad en el hogar. Sólo algunas cubren los guardaespaldas.

Si bien Facebook lleva gastados US$ 24.7 millones en la protección de Zuckerberg desde el 2013, el dinero adicional resultará útil, dijo Paul Viollis, máximo responsable de la empresa de seguridad Viollis Group International.

Los programas de seguridad corporativa generalmente no incluyen la protección de integrantes de la familia inmediata o extendida de la persona. Es posible que tampoco cubran múltiples residencias en lugares muy alejados.