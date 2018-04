Facebook lanza plan para combatir anuncios falsos

Facebook Inc. anunció que pedirá más información a los anunciantes que promueven puntos de vista sobre temas sociales al tiempo que el cofundador Mark Zuckerberg se prepara para enfrentar a legisladores indignados por las filtraciones de datos y los trols de internet rusos.

La compañía dijo que aquellos que publiquen propaganda temática en Facebook deberán verificar su identidad y ubicación, de la misma manera que aquellos que coloquen anuncios sobre candidatos. Quienes no sigan estas normas no podrán publicar ninguno de ese tipo de anuncios, dijo Zuckerberg en una publicación de Facebook.

Facebook contratará a más personas para realizar el cambio antes de las elecciones de mitad de período del 2018. La compañía también señaló que requeriría que los administradores de las páginas populares de Facebook verifiquen su identidad.

"Esto hará que sea mucho más difícil que personas mantengan páginas usando cuentas falsas, o que se viralice y difunda información errónea o contenido polémico de esa manera", dijo Zuckerberg. En un ejemplo distribuido por Facebook, un simulacro de anuncio con una foto de un candidato que dice: "Anuncio político - Pagado por el Comité del Partido Estatal xxx".

Facebook se ha convertido en un coloso en el gasto de campañas, proporcionando una gran cantidad de datos íntimos que se utilizan para apuntar a posibles votantes de entre su audiencia en línea de más de 200 millones de usuarios mensuales en Estados Unidos.

El gasto de campañas en Facebook y otros medios digitales aumentará a una cifra estimada de US$ 600 millones este año, en comparación con los cerca de US$ 250 millones del 2014, el último año de elecciones de mitad de período, según una estimación de Kantar Media/CMAG.

Zuckerberg tiene programadas dos audiencias la semana próxima ante el Congreso, donde será interrogado por legisladores que han expresado su consternación por el uso de los rusos de Facebook durante las elecciones del 2016, y la exposición de datos de hasta 87 millones de usuarios a la firma Cambridge Analytica que trabajó en la campaña presidencial del presidente Donald Trump en 2016.

"Hay muchas preguntas que Mark Zuckerberg debe responder y pretendo preguntar qué está haciendo para proteger la privacidad de los estadounidenses", dijo el 4 de abril en comunicado de prensa la senadora Amy Klobuchar, demócrata por Minnesota que impulsa la legislación para una mayor transparencia publicitaria en línea.

Anteriormente, Zuckerberg y la directora de operaciones Sheryl Sandberg participaron en una serie de entrevistas con los medios. Zuckerberg admitió haber cometido "un gran error" por no asumir una mayor responsabilidad para proteger contra los abusos. Sandberg dijo que algunos anunciantes han reducido el gasto y reconoció que se necesita más trabajo para tranquilizar a los cautelosos clientes.

Facebook enfrenta presiones en varios frentes en Washington. La Comisión Federal de Comercio está investigando si la compañía violó un acuerdo de consentimiento del 2011 para salvaguardar la información personal de los usuarios, una investigación que podría generar cientos de millones de dólares en multas.

El Congreso ha estado examinando cómo los rusos usaron las plataformas de redes sociales para influir en las elecciones de 2016, y la legislación de Klobuchar necesitaría información sobre quién paga anuncios políticos en redes sociales como Facebook, Twitter Inc. y Google, de Alphabet Inc. Zuckerberg dijo el viernes que Facebook apoya la medida.

"La interferencia electoral es un problema que es más grande que cualquier plataforma, y ​​es por eso que respaldamos la Ley de Anuncios Honestos", dijo Zuckerberg. "Esto ayudará a elevar el nivel de toda la publicidad política en línea".

Las propuestas en la Comisión Federal Electoral exigirían que los anuncios en línea contengan lenguaje que identifiquen a los patrocinadores, imitando los requisitos para tales anuncios en radio y televisión. Las acciones de la compañía con sede en Menlo Park, California, han caído casi un 14% desde que se conoció la noticia de Cambridge Analytica el 17 de marzo.

Un índice de acciones tecnológicas que da igual ponderación a las cinco grandes -Facebook, Apple Inc., Amazon.com Inc ., Netflix Inc. y Alphabet Inc., empresa matriz de Google- ha caído un 6% durante el mismo período.