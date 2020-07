Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Facebook Inc., compró Instagram porque le preocupaba que la incipiente compañía alejara a los usuarios de Facebook, según documentos obtenidos por el subcomité judicial antimonopolio de la Cámara.

Es “exactamente el tipo de adquisición anticompetitiva que las leyes antimonopolio buscaban prevenir”, dijo Jerrold Nadler , representante de EE.UU., a Zuckerberg en una audiencia el miércoles.

Después de que Zuckerberg recordara a los miembros del comité que la adquisición de Instagram fue autorizada por la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), el representante David Cicilline dijo que la falla de la FTC en el 2012 no tiene que ver con el hecho de que la adquisición violaba la ley.

Zuckerberg no negó que su compañía había adquirido Instagram en parte para que no compitiera con Facebook en la función de compartir fotos.

Según correos electrónicos con el director financiero de Facebook en el 2012, Zuckerberg quería hacer el trato para ganar tiempo, un año o más para integrar las funciones de Instagram para que Facebook estuviera en funcionamiento para compartir fotos antes de que alguien pudiera alcanzar la misma escala.

Instagram, que tenía 13 empleados y cero ingresos en el momento de la compra de Facebook, ya se estaba volviendo popular, superando a otras aplicaciones para compartir fotos con el tamaño de su red. Después de seis años como parte de Facebook, Instagram superó los 1,000 millones de usuarios.

Hoy, la aplicación aporta más de US$ 20,000 millones a los ingresos anuales de Facebook, han indicado personas familiarizadas con el asunto. A Zuckerberg aún le preocupa que el potencial de Instagram canibalice el crecimiento de Facebook, y ha restringido sus recursos y trabajado para integrarlo más estrechamente con Facebook.

Zuckerberg contra Apple y Google

Durante el testimonio de hoy ante el panel antimonopolio del Congreso, Mark Zuckerberg se salió un poco del guión, al menos del guión que esperábamos, e indicó que Facebook Inc. está rezagado de una serie de competidores, incluidos Alphabet Inc., Amazon.com Inc. y Apple Inc.

Zuckerberg, quien no duda en perjudicar a sus rivales, señaló que Amazon es la plataforma publicitaria de más rápido crecimiento y Google es la más grande.

“En muchas áreas, estamos detrás de nuestros competidores”, dijo Zuckerberg. “El servicio de mensajería más popular en EE.UU. es iMessage. La aplicación de más rápido crecimiento es TikTok. La aplicación más popular para video es YouTube. La plataforma de anuncios de más rápido crecimiento es Amazon. La plataforma de anuncios más grande es Google. Y por cada dólar gastado en publicidad en Estados Unidos, se gasta menos de diez centavos con nosotros”.

Es por eso que los ejecutivos probablemente prefirieron comparecer de inmediato: les permite repartir las culpas. El caso antimonopolio contra Google y Facebook es mucho más fuerte que el de Apple, por ejemplo.