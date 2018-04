Facebook gana 63% más hasta marzo mientras intenta superar los escándalos

Facebook ganó 63% más en el primer trimestre del año, en el que se anotó un beneficio neto de US$ 4,988 millones, mientras sigue con su esfuerzo para dejar atrás el grave escándalo de filtración de datos privados de sus usuarios, que ha dejado maltrecha la reputación de la red social.

El fundador y consejero delegado de Facebook, Mark Zuckerberg, valoró el positivo arranque del 2018 que tuvo la compañía tecnológica, pero no eludió la enorme polémica relacionada con el uso de datos de 87 millones de usuarios de Facebook, sin contar con su consentimiento, por parte de la consultora británica Cambridge Analytica.

"Pese a afrontar importantes desafíos, nuestra comunidad y nuestros negocios han tenido un fuerte comienzo en el 2018", señaló en un comunicado el máximo responsable de Facebook.

Zuckerberg, que compareció hace dos semanas ante la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos para dar explicaciones sobre la filtración y sus medidas de seguridad, indicó que en la compañía están reflexionando sobre su responsabilidad e invirtiendo para asegurar que sus servicios "se utilizan para el bien".

"Pero también necesitamos continuar desarrollando nuevas herramientas que ayuden a conectar a la gente, a fortalecer nuestras comunidades y acercar al mundo", afirmó.

Pese a que la preocupación sobre la privacidad y la seguridad en internet siguen ensombreciendo el presente y las perspectivas de Facebook, no era posible que las cuentas del primer trimestre se vieran seriamente afectadas por este motivo, puesto que la red social admitió sus fallas de seguridad respecto a Cambridge Analytica el pasado 18 de marzo.

No obstante, los inversores miran con especial atención las cuentas de los gigantes tecnológicos como Facebook o Google, que basan su modelo empresarial en la publicidad y en la gestión de datos personales.

Los ingresos de Facebook de enero a marzo ascendieron a US$ 11,966 millones, lo que supone un 49% más que el registro del mismo trimestre del 2017, cuando consiguió US$ 8,032 millones.

El beneficio operativo de Facebook de enero a marzo de este año ascendió a US$ 5,449 millones, un valor superior a US$ 3,327 millones que se anotó en el mismo trimestre del 2017.

El negocio publicitario de Facebook continúa siendo la principal fuente de riqueza de la compañía con sede en Menlo Park (California, Estados Unidos), ya que de los US$ 11,966 millones que ingresó en este trimestre, US$ 11,795 millones correspondieron a la venta de anuncios.

El 91% de los ingresos publicitarios de Facebook procedieron de los anuncios para dispositivos móviles.

Facebook también comunicó hoy que sus usuarios activos diarios en marzo se situaron de media en los 1,450 millones de personas, un 13% más respecto al dato del año anterior.

En un sentido similar, los usuarios activos mensuales de Facebook a 31 de marzo del 2018 ascendieron a 2,220 millones de personas, también 13% más en comparación con el mismo valor del 2017.

Dados estos resultados, los accionistas de Facebook se embolsaron en los últimos tres meses US$ 1.69 por título, un importe superior a los US$ 1.04 que se llevaron en el mismo tramo del año pasado y también por encima de los US$ 1.35 de ganancias que habían estimado los analistas y expertos financieros.

Los resultados trimestrales de la red social fueron muy bien acogidos por los inversores y sus títulos subieron 6.4% en las transacciones electrónicas posteriores al cierre del mercado de Wall Street.

Además de la popular red social, Facebook también posee otras aplicaciones informáticas muy utilizadas por el público, como Messenger, Instagram y WhatsApp.