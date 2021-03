El director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, instó el miércoles a los congresistas estadounidenses a reformar las normas de responsabilidad de las plataformas en línea para exigir sistemas de eliminación de contenidos ilícitos.

La propuesta, expuesta en un testimonio preparado para una audiencia en el Congreso, detalla la idea de Facebook de reformar la ley conocida como Sección 230, que protege a los servicios de internet de la responsabilidad por los contenidos publicados por otros.

Los comentarios se producen en medio de la creciente presión de todo el espectro político en Estados Unidos para que las plataformas se hagan responsables por la desinformación, la incitación a la violencia y los contenidos abusivos.

“Gente de todas las convicciones políticas quiere saber que las empresas están asumiendo la responsabilidad de combatir el contenido y la actividad ilegal en sus plataformas”, dijo Zuckerberg en sus declaraciones escritas, publicadas por un panel de la Cámara de Representantes.

Sostuvo que el Congreso “debería considerar condicionar la protección de la responsabilidad de intermediarios de las plataformas para cierto tipo de contenido ilícito a la capacidad de las empresas de cumplir con las mejores prácticas para combatir la difusión de estos contenidos”.

En lugar de conceder una inmunidad general, Zuckerberg dijo que “se debería exigir a las plataformas que demuestren que cuentan con sistemas para identificar los contenidos ilícitos y eliminarlos”.

Sostuvo que los servicios en línea no deberían ser responsables de “si un contenido en particular evade su detección”, diciendo que no es factible para las plataformas con miles de millones de publicaciones al día, pero “se les debe exigir que tengan sistemas adecuados”.

Zuckerberg dijo que los requisitos deben ser “proporcionales al tamaño de la plataforma y establecidos por un tercero” para que los servicios más grandes no tengan ventaja sobre las nuevas empresas.

Los comentarios se producen la víspera de lo que se esperaba que sea otra polémica audiencia parlamentaria con los directivos de Facebook, Google y Twitter, que comparecerán a distancia para abordar los problemas de la desinformación en línea.

Las mayores plataformas en línea han sido objeto de un creciente rechazo por lo que muchos consideran un fracaso en la lucha contra los contenidos falsos y engañosos que pueden tener consecuencias en el mundo real.