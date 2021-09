Facebook Inc. anunció que ha invertido más de US$ 13,000 millones en medidas de seguridad y protección desde el 2016, días después de que un periódico informara de que la empresa no había solucionado “los efectos nocivos de la plataforma” que habían identificado investigadores.

El gigante de las redes sociales dijo que ahora tiene 40,000 personas trabajando en seguridad y protección, en comparación con 10,000 hace cinco años.

Facebook restó importancia a los efectos negativos sobre los usuarios jóvenes de su aplicación Instagram y dio una débil respuesta a las alarmas lanzadas por los empleados sobre el uso de la plataforma en los países en desarrollo por parte de traficantes de personas, informó la semana pasada el Wall Street Journal, citando una revisión de documentos internos de la empresa.

“En el pasado, no abordamos los retos de seguridad y protección con la suficiente antelación en el proceso de desarrollo de productos”, señaló la compañía en una publicación. “Pero hemos cambiado completamente ese enfoque”, añadió.

Facebook dijo que su tecnología de inteligencia artificial le ha ayudado a bloquear 3,000 millones de cuentas falsas en el primer semestre de este año. La empresa también ha eliminado más de 20 millones de contenidos falsos sobre COVID-19 y vacunas.

La compañía dijo que ahora elimina 15 veces más contenido que viola sus normas sobre el discurso de odio a través de Facebook y su plataforma de intercambio de imágenes Instagram que cuando comenzó a reportarlo en el 2017.