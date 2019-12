La multinacional estadounidense Facebook anunció una inversión de US$ 130 millones para la conocida como “Corte Suprema” de la moderación de contenidos en su plataforma, una entidad independiente que debe velar por el correcto uso de la red social.

Esta organización tendrá a sus propios empleados al margen de los de Facebook, que incluirán un director, varios jefes de sección y trabajadores en áreas como las comunicaciones, el equipo legal, recursos humanos e investigación.

La compañía con sede en Menlo Park (California, EE.UU.) busca así dar respuesta a las crecientes críticas que recibe por contenidos no apropiados (violentos, explícitamente sexuales, mensajes de odio, noticias falsas, etc.) que los usuarios cuelgan en la red social, y que todos los esfuerzos dedicados hasta la fecha no han logrado acallar.

Los US$ 130 millones son, según Facebook, una inversión inicial para dotar al ente de fondos durante los primeros seis años de existencia, y servirán para pagar gastos operacionales como el personal, el alquiler de las oficinas y los viajes de los empleados.

En la actualidad, la empresa que dirige Mark Zuckerberg subcontrata compañías en todo el mundo para que, apoyados en sistemas de inteligencia artificial, trabajadores humanos revisen contenidos que potencialmente no respetan las normas internas de uso de Facebook y tomen una decisión sobre su pertinencia.

Este sistema, sin embargo, ha sido objeto de varias polémicas en relación tanto a su resultado final (se le acusa de ser demasiado lento y de responder a criterios en muchos casos dispares) como a su funcionamiento (las firmas subcontratadas por Facebook reciben quejas por presuntamente explotar laboralmente a sus empleados y no preocuparse por los efectos que sobre su salud mental tiene la exposición a contenidos en muchos casos de violencia extrema).

La “Corte Suprema” de Facebook funcionará como un tribunal de último recurso al que irán a parar los casos más controvertidos y en el que “jurados” de cinco personas tomarán una decisión definitiva sobre cada asunto y realizarán sugerencias a la compañía para modificar sus normativas internas.