Facebook debería pagar US$ 3.5 al mes a usuarios de EE.UU. para compartir información personal, según estudio

Los usuarios alemanes de Facebook querrían que la red social les pagara alrededor de US$ 8 al mes por compartir su información de contacto, mientras que los de Estados Unidos solo buscarían US$ 3.50, según un estudio sobre cómo las personas en varios países valoran su información privada.

El estudio del grupo de expertos Technology Policy Institute (TPI) es el primero que intenta cuantificar el valor de la privacidad y los datos en línea. Evaluó cuánto vale la privacidad en seis países al observar los hábitos de la gente en Estados Unidos, Alemania, México, Brasil, Colombia y Argentina.

Se aborda la creciente preocupación sobre cómo las empresas, desde las plataformas tecnológicas hasta los minoristas, han estado recopilando y monetizando datos personales. Los reguladores estadounidenses han impuesto fuertes multas a Facebook Inc por violaciones de privacidad.

“Las diferencias en cómo las personas valoran la privacidad entre países sugiere que las personas en algunos lugares pueden preferir reglas más laxas, mientras que quienes viven en otros países pueden preferir reglas más fuertes. Es necesario cuantificar el valor de la privacidad para realizar cualquier análisis de las políticas de privacidad propuestas”, señaló Scott Wallsten, presidente y miembro de TPI.

Resultados del estudio

El estudio encontró que los alemanes quieren que se les pague más por permitir que las plataformas tecnológicas compartan sus datos personales, seguidos por los estadounidenses.

Asimismo, mostró que las personas en general valoran más la información financiera, como el saldo bancario y la biométrica, como los datos de huellas digitales, y consideran que los datos de ubicación son los menos valiosos.

De acuerdo a todas las personas consultadas en el estudio, una plataforma tendría que pagar en promedio US$ 8.44 al mes para compartir su información de saldo bancario, US$ 7.56 para compartir información de huellas digitales, US$ 6.05 para leer los mensajes de texto de un individuo y US$ 5.80 para compartir información sobre retiros de efectivo.

No obstante, las personas querían que se les pagara solo US$ 1.82 al mes para compartir datos de ubicación y nada para recibir anuncios a través de mensajes de texto.

Además, según el estudio, los consumidores latinoamericanos tienen preferencia por ver anuncios en sus teléfonos inteligentes, en contraste con los estadounidenses y alemanes.