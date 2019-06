Facebook podría ser para criptomonedas lo que AOL fue para Internet

Facebook Inc., un gigante corporativo centralizado con un historial de controversias por el uso de los datos de sus clientes, es un candidato poco probable para llevar las criptomonedas a las masas.

Sin embargo, muchos entusiastas de los activos digitales ahora esperan que la nueva moneda digital de la compañía tenga éxito donde Bitcoin no. Facebook informó el martes que lanzará el token, llamado Libra, el próximo año, en sociedad con pesos pesados de las finanzas y la tecnología, incluidos Visa Inc. y Uber Technologies Inc.

Facebook espera que su llamada stablecoin, diseñada para ser menos volátil que Bitcoin, se utilice en transferencias de dinero y comercio globales. La moneda podría convertirse en cambio en un lugar para estacionar fondos durante periodos de estrés del mercado. En todo caso, el mayor logro de Libra podría ser el inicio del uso generalizado de una gran cantidad de monedas virtuales.

"Podría ser lo que America Online a Internet”, asegura por correo electrónico Aaron Brown, inversionista y escritor de Bloomberg Opinion, en referencia al pionero del servicio web de acceso telefónico, más conocido como AOL. "America Online introdujo a 40 o 50 millones de personas a Internet de manera sencilla, segura y económica".

Sólo alrededor de 5% de los estadounidenses han sido propietarios de Bitcoin, según una encuesta de la Reserva Federal. Facebook, con sus 2,380 millones de usuarios mensuales en marzo, podría abrir las criptomonedas a una audiencia mucho más amplia que el pequeño círculo de libertarios, fanáticos de las computadoras y operadores de día que han adoptado las divisas digitales hasta la fecha.

Y Libra es solo el comienzo, según Brown. De la misma forma en que AOL fue solo el punto de entrada a Internet para muchos usuarios, la empresa de Facebook podría ser un primer paso para que sus clientes vean valor en otros activos cripto.

En otras palabras, la moneda podría ser "una puerta de entrada para Bitcoin", afirma por correo electrónico Travis Kling, fundador del fondo de cobertura cripto con sede en Los Ángeles Ikigai.

"De manera indirecta, la competencia de Facebook con Bitcoin y otros activos digitales realmente ayudará a estimular una mayor adopción de Bitcoin", dijo en un correo electrónico Jeff Dorman, director de inversiones en el fondo de cobertura Arca. “Realmente no importa lo que te meta en el ecosistema; una vez allí, cada aplicación de blockchain y cada token digital se vuelve mucho más accesible".

Libra debería estar disponible para su compra con efectivo en puntos de venta, dijo en una entrevista David Marcus, quien lidera el esfuerzo de Facebook. El camino de la moneda está siendo trazado por Libra Association, de la cual Facebook es actualmente uno de los 28 miembros.

El token podría encontrar una base de usuarios receptivos en países en desarrollo como Venezuela, donde la creciente inflación ya ha proporcionado un terreno fértil para monedas no estatales alternativas como Bitcoin.

"Si se habla de Venezuela o de Turquía, en esos casos las personas pueden optar por mantenerla", dijo Diogo Monica, cofundador de Anchorage, miembro de Libra Association, en una entrevista telefónica. "Es un caso de uso potencial muy bueno, pero creo que será minoría".

Debido a que Libra ofrecerá tarifas de transacción más bajas que los métodos de pago convencionales, también podría resultar atractivo para transferencias de dinero y pagos a comerciantes, de modo que competiría con Western Union y Visa.

Libra también podría convertirse en uno de los favoritos de los operadores de criptomonedas que hasta ahora han mostrado preferencia por otra stablecoin llamada Tether.

Sin embargo, a diferencia de Tether, que solo está respaldada en parte por efectivo y valores, las reservas de Libra, que se componen de varias monedas fiduciarias y valores, cubrirán completamente todas las monedas en circulación, asegura Marcus. Añade que también a diferencia de Tether, que está siendo investigada por el Procurador General de Nueva York por uso indebido de fondos de clientes, Libra será auditada regularmente.

Sin embargo, Tether, que actualmente tiene la mayor parte de las monedas estables, no está preocupada por perder participación de mercado.

"Es probable que una marca masiva como Facebook introduzca una demografía más amplia en las criptomonedas, lo que solo puede ser beneficioso", dijo Paolo Ardoino, director de tecnología de Tether, en un comunicado enviado por correo electrónico. "Los casos de uso inicial de la stablecoin de Facebook serán muy diferentes a la adopción actual de Tether, y por lo tanto no anticipamos un gran impacto en Tether aparte de traer una nueva audiencia al mercado".

Está muy en duda si se utilizará Libra en el comercio. Durante la última década, varias criptomonedas, empezando por Bitcoin, han intentado penetrar en cafeterías y tiendas minoristas. En los primeros cuatro meses de este año, solo 1.3% de las transacciones económicas de Bitcoin provinieron de comerciantes, según la investigadora Chainalysis Inc. La mayoría del resto se relacionó con las operaciones.

"Si bien Libra puede ser un gran paso para abrir una nueva ola de usuarios a los beneficios del dinero digital respaldado por activos, conlleva riesgos de puntos débiles y vulnerabilidades centralizados", afirma Joseph Lubin, cocreador de Ethereum.

"Los silos de datos permiten a los actuales participantes en el mercado mantener el poder de fijación de precios, y también conllevan los riesgos de violaciones de datos, privacidad y problemas de seguridad, problemas que muchos ya han comenzado a asociar con Facebook".