Facebook aumenta salarios a US$ 22 la hora de empleados que revisan contenido

Facebook aumentará los salarios de sus contratistas estadounidenses que realizan parte de su trabajo más agotador, como revisar material violento y desagradable para su posible eliminación del servicio, anunció la compañía.

El gigante de las redes sociales pagará por lo menos US$ 18 por hora para esos puestos. Aquellas personas en la ciudad de Nueva York, Washington D.C y en el área de San Francisco recibirán US$ 22 por hora. Facebook indicó que su salario mínimo estándar para todos los contratistas era previamente de US$ 15 por hora.

Los puestos de revisión de contenido son agotadores psicológicamente. Facebook ha recibido críticas por no pagar lo suficiente a esos trabajadores y no darles el apoyo necesario.

Facebook señaló que agregará herramientas para los moderadores de contenido a fin de que las imágenes muy gráficas aparezcan borrosas o se muestren en blanco y negro antes que ellos las vean.

La compañía resaltó que está revisando “estándares similares” para sus trabajadores fuera de Estados Unidos (EE.UU.)