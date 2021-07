Facebook Inc dijo que espera que el crecimiento de los ingresos en el tercer y cuarto trimestres “se desacelere significativamente”, lo que hizo que las acciones del gigante de las redes sociales cayeran un 5% en las operaciones posteriores al cierre del mercado.

La compañía superó las estimaciones de Wall Street en cuanto a ingresos trimestrales, reforzada por un mayor gasto en publicidad a medida que las empresas aumentan su presencia digital para atender a los consumidores que gastan más tiempo y dinero en línea.

Los ingresos totales de la compañía, que consisten principalmente en ventas de publicidad, aumentaron a US$ 29,080 millones en el segundo trimestre desde los US$ 18,690 millones de un año antes, superando las estimaciones de los analistas de US$ 27,890 millones, según datos de IBES de Refinitiv.

Facebook, al igual que sus pares, ha visto una mayor demanda de anuncios digitales a medida que la pandemia llevó a los consumidores a comprar principalmente en línea, lo que obligó a varias empresas a crear tiendas y mercados por internet utilizando plataformas de redes sociales.

Los ingresos por publicidad de la red social más grande del mundo aumentaron un 56% a US$ 28,580 millones en el segundo trimestre que finalizó el 30 de junio, dijo Facebook.

La compañía espera que el reciente cambio de privacidad de Apple, que requiere que los desarrolladores de aplicaciones de iPhone comiencen a pedir permiso a los usuarios para recopilar ciertos datos para anuncios, tenga un impacto en el tercer trimestre.

Facebook ha argumentado que el reciente requisito de Apple dañaría su negocio y perjudicaría a las pequeñas empresas que dependen de la publicidad personalizada.

Los usuarios activos mensuales llegaron a US$ 2,900 millones, un 7% más que en el mismo período del año pasado, pero no cumplieron con las expectativas de los analistas de US$ 2,920 millones y marcaron la tasa de crecimiento más lenta en al menos tres años, según datos de IBES de Refinitiv.

La utilidad neta aumentó a US$ 10,400 millones, o US$ 3.61 por acción, desde los US$ 5,180 millones, o US$ 1.80 por acción, de un año antes.

Los analistas esperaban una ganancia de US$ 3.03 por acción.