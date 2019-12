Facebook Inc. adquirió una pequeña startup de compras en vídeos a principios de este año para desarrollar una función dentro del producto Marketplace de la compañía, según una persona familiarizada con los planes.

La compañía de redes sociales compró Packagd, una empresa de cinco personas constituida por Eric Feng, ex socio de Kleiner Perkins Caufield & Byers, y la mayoría del equipo de la startup se unió a Facebook en septiembre. Packagd estaba desarrollando un producto de compras para vídeos de YouTube. “Piense en ello como una nueva versión de QVC o una red de compras del hogar”, dijo Feng en una entrevista de 2017 con Emily Chang de Bloomberg Television.

La adquisición por parte de Facebook no se anunció, pero el pequeño equipo ahora está trabajando en un proyecto para Marketplace, que permitiría a los usuarios realizar compras mientras ven retransmisiones de vídeo en directo. Facebook probó un producto similar hace un año en Tailandia, aunque esa iniciativa no incluía una forma de comprar directamente a partir de vídeos y posteriormente se cerró, dijo una persona familiarizada con el asunto.

Una portavoz de Facebook confirmó la información. “Como hemos comunicado en el pasado, estamos explorando formas de permitir que los compradores hagan preguntas y realicen pedidos dentro de una retransmisión de vídeo en directo”, dijo en un comunicado.

Las compras en directo están creciendo en popularidad, especialmente en China. Alibaba Group Holding Ltd. lo convirtió en un elemento importante del Día del Soltero de este año, un evento muy popular que generó ventas de US$ 38,000 millones. Kim Kardashian anunció una nueva fragancia en directo para dar más emoción al evento. Amazon.com Inc. también está probando las compras en vídeos en directo.

Facebook ha tratado de aprovechar el comercio electrónico durante años sin mucho éxito, aunque su producto Marketplace, una herramienta similar a Craigslist para comprar y vender productos usados, tiene casi mil millones de usuarios mensuales y se lanzó hace solo tres años. Instagram, propiedad de Facebook, también dijo que las compras serán un punto clave en 2020, y recientemente agregó la posibilidad de que los usuarios compren directamente de marcas dentro de la aplicación.

Packagd captó US$ 7.5 millones de Kleiner Perkins, Forerunner Ventures y GV de Alphabet Inc.