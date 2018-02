Fabricante de microprocesadores Broadcom eleva oferta para comprar Qualcomm

El fabricante estadounidense de microprocesadores Broadcom Ltd elevó el lunes en un 24% su oferta para comprar Qualcomm Inc, a más de US$ 121,000 millones, lo que ejercía más presión sobre su rival para sostener negociaciones.

" Qualcomm y su directorio ahora tienen una decisión difícil, ya que ésta, en nuestra opinión, es una oferta convincente", dijo el analista Daniel Ives, de GBH Insights.

La nueva oferta valora Qualcomm en US$ 82 por acción, una prima del 24% desde el cierre de sus acciones el viernes. También presiona a Qualcomm para que compre finalmente NXP Semiconductors NV a US$ 110 por acción o ponga fin a sus intenciones de adquirirla en US$ 38,000 millones.

Los accionistas de NXP han descartado un trato, diciendo que se estaba infravalorado a la compañía y que buscaban un precio de US$ 135 por papel.

Las acciones de Qualcomm caían un 3% a US$ 64 en las operaciones previas a la apertura de Wall Street. Los papeles han subido un 25.5% en los últimos 12 meses desde el cierre del viernes.

Los títulos de Broadcom, en tanto, caían un 2% a US$ 239, mientras que los de NXP operaban con una leve baja a US$ 120.10.

Qualcomm rechazó en noviembre una oferta de 70 dólares por acción de Broadcom, que valoraba a la compañía en US$ 103,000 millones.