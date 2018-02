Fabricante de chips Qualcomm eleva su oferta por NXP a US$ 127.50 por acción

El fabricante estadounidense de microprocesadores Qualcomm Inc elevó su oferta para comprar NXP Semiconductors NV de 110 a 127.50 dólares por acción, después de ser presionado por accionistas liderados por el fondo de inversión Elliott Management Corp.

Qualcomm dijo que necesita comprar como mínimo el 70% de las acciones en circulación de NXP en una oferta pública de adquisición, en lugar del 80% que requería en los términos anteriores. La última oferta valora NXP en US$ 44,000 millones.

Las acciones de NXP subían un 6.5% a US$ 126.15 en las operaciones previas a la apertura de Wall Street. El papel se ha negociado por encima del precio de oferta original durante casi siete meses mientras los inversores esperaban una oferta revisada.

La compra de NXP ayudará a Qualcomm a expandirse en el mercado de rápido crecimiento de los chips utilizados en automóviles y a reducir su dependencia de un mercado de teléfonos inteligentes que está algo estancado.

Qualcomm, con sede en San Diego, acordó comprar NXP, cuyas oficinas centrales están en Holanda, por US$ 38,000 millones hace más de un año, pero algunos accionistas de NXP se resistieron a una venta buscando un mejor precio.

Elliott dijo en enero que NXP valía mucho más que su tasación anterior de US$ 135 por acción.

Broadcom Ltd, que busca comprar Qualcomm por US$ 121,000 millones, ha dicho que su oferta estaba supeditada a que Qualcomm compre NXP a US$ 110 por acción o el acuerdo se cancelaría.