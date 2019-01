Fabricante chino de autos eléctricos listo para mercado de EE.UU.

Muchos fabricantes de automóviles chinos han anunciado sus planes para comenzar a exportar a Estados Unidos, pero ninguno de ellos ha logrado romper el lucrativo mercado minorista. Kandi podría ser el primero en lograrlo.

La compañía que cotiza en Nasdaq, que comenzó a fabricar autos eléctricos en 2013, planea enviar dos de sus modelos a EE.UU. este año, dijo su presidente y director ejecutivo, Hu Xiaoming, en una entrevista telefónica. Las ventas partirán después de que la compañía obtenga la aprobación de los procedimientos regulatorios, que fueron suspendidos por el cierre del Gobierno Federal, señaló Hu.

Exportar los autos a Estados Unidos no figuraba en el plan inicial de Kandi. Sin embargo, "después de algunas encuestas, concluimos que hay un mercado en EE.UU., ya que a los consumidores les gustan los autos y nuestros precios son competitivos", expresó Hu. "Nuestro distribuidor confía en los prospectos de ventas y nos gustaría intentarlo".

Mientras que otros fabricantes de automóviles chinos como BYD, Guangzhou Automobile y Great Wall Motor han estado entrenando sus miras en Estados Unidos por un tiempo, el empeoramiento de las relaciones comerciales y una guerra arancelaria entre las dos economías más grandes han frustrado esas ambiciones. El éxito en el mercado de EE.UU., donde los estándares de emisión y choque son más estrictos, generalmente se consideraría un testimonio de su competitividad.

Kandi, que fabrica automóviles a través de una empresa controlada en partes iguales con Zhejiang Geely Holding Group, planea ofrecer a los estadounidenses el K22 mini EV de dos asientos y el EX3 SUV. Hu dijo que el K22 tendrá un precio de menos de US$ 20,000 en EE.UU. No proporcionó precios para el EX3, que puede costar hasta US$ 14,000 en China.

Kandi construirá una fábrica en la provincia de Jiangsu luego de obtener un permiso del gobierno el 8 de enero. La planta tendrá una capacidad de producción anual de 50,000 unidades que se pueden expandir en el futuro, según Hu.

Después de adquirir la firma con sede en Texas Sportsman Country en junio del año pasado, Kandi ha estado trabajando con el distribuidor para vender los dos modelos a los automovilistas estadounidenses, indicó Hu. El fabricante de automóviles ha destinado una capacidad de producción de 2,000 a 5,000 unidades este año para las exportaciones.

La compañía, con sede en la ciudad oriental de Jinhua en la provincia de Zhejiang, también está trabajando con otras firmas chinas para formar una alianza de servicios en línea de transporte con conductor que podría convertirse en una flota acreditada por el gobierno de 300,000 en cinco años, dijo Hu.

Los fabricantes de automóviles globales están buscando un punto de apoyo en los servicios de transporte que están cambiando la forma en que los consumidores usan los vehículos al expandirse a la modalidad de compartir autos. Kandi pretende pasar de ser un fabricante de automóviles a un operador que ofrece ese tipo de servicios, expresó Hu.