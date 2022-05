Funcionarios de aviación de Estados Unidos están pidiendo que las aerolíneas tomen medidas provisionales para proteger a los aviones más vulnerables de las nuevas señales de telecomunicaciones 5G para evitar otra confrontación polémica a medida que se acerca la fecha límite de julio.

En lugar de esperar a reemplazar el equipo de seguridad crítico que es vulnerable a la interferencia, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) quiere que las aerolíneas primero instalen dispositivos complementarios que filtren las ondas 5G dañinas en algunos aviones, particularmente en los modelos regionales que son más susceptibles, según personas familiarizadas con conversaciones recientes sobre el tema.

Agregar filtros podría mitigar los impactos en el sistema de aviación y mostrar buena fe a los proveedores inalámbricos AT&T Inc. y Verizon Communications Inc., que acordaron en enero limitar voluntariamente los niveles de energía y las ubicaciones de las torres de telefonía celular hasta el 5 de julio, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas hablando de conversaciones delicadas en curso sobre el tema.

Las compañías inalámbricas están ansiosas por encontrar una solución después de pagarle al Gobierno más de US$ 80,000 millones por las nuevas ondas de radio. Pero algunas aerolíneas temen que se les pida que tomen varias medidas provisionales para proteger las aeronaves cuando la FAA no haya creado nuevos estándares para los dispositivos conocidos como altímetros de radar, dijo una de las personas.

El equipo en cuestión calcula la distancia de un avión sobre el suelo, y se utiliza para múltiples sistemas de aeronaves críticos para la seguridad.

Hasta ahora, las aerolíneas no se han comprometido públicamente a instalar filtros en los altímetros de radar desde que se abordó el tema en una reunión el 4 de mayo. Pero las conversaciones entre las aerolíneas, las empresas de telecomunicaciones y la FAA se han mantenido positivas, según grupos de todos los lados del tema.

El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, cuya agencia supervisa la FAA, dijo el martes a los legisladores que las conversaciones han logrado un “progreso significativo” y que podrían continuar por algún tiempo.

Signos de progreso

Buttigieg citó la disposición de los operadores de telecomunicaciones, los fabricantes de aeronaves y equipos y las aerolíneas para garantizar que los filtros u otros pasos que se pueden aplicar a las aeronaves se realicen lo más rápido posible.

Verizon también dijo que está viendo progreso. “Confiamos mucho en que el pequeño y decreciente número de preguntas se resolverá más temprano que tarde, sin que estas tengan un impacto significativo en las operaciones de las aerolíneas o la disponibilidad de la red 5G en los aeropuertos”, dijo la compañía inalámbrica en un comunicado enviado por correo electrónico.

El grupo comercial Airlines for America que representa a los grandes transportistas remitió una solicitud de comentarios a su comunicado del 4 de mayo diciendo que estaba “trabajando en colaboración” en el tema.

“Reconocemos la importancia de proceder con rapidez para identificar una solución permanente”, dijo el grupo la semana pasada. “Sin embargo, el momento de cualquier solución tecnológica depende de la aprobación de los estándares por parte de la FAA y la posterior producción de piezas aprobadas”.

La FAA se negó a comentar sobre las discusiones.