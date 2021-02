El presidente ejecutivo de Microsoft Corp., Satya Nadella, dijo que los servicios de redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube necesitan leyes y reglas más claras para determinar si cuentas controvertidas, como la del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, tienen cabida en sus servicios, en lugar de que se les pida que tomen decisiones de libre expresión por sí mismos.

“Acciones unilaterales por parte de empresas individuales en democracias como la nuestra no es estable en el largo plazo; debemos ser capaces de tener un marco legislativo y normativo”, dijo Nadella en una extensa entrevista con Emily Chang de Bloomberg Television. “Depender de un CEO individual en cualquiera de estas empresas para que tome decisiones que realmente nos ayudarán a mantener algo tan sagrado e importante como nuestra democracia a largo plazo no es, de ninguna manera, algo por lo que, al menos yo, como ciudadano, abogaría”.

Microsoft actualmente no opera ningún servicio de redes sociales para consumidores, pero se encuentra entre los proveedores de computación en la nube que han sido involucrados en el debate sobre el bloqueo de ciertas voces individuales, cuentas de redes sociales y aplicaciones completas, principalmente después de los violentos disturbios en apoyo a Trump que se registraron en el Capitolio de Estados Unidos el mes pasado. La unidad en la nube de Amazon.com Inc. canceló sus servicios de alojamiento a Parler LLC, una red social que se promociona como anticensura y fue popular entre las figuras conservadoras y extremistas. Apple Inc. y Google de Alphabet Inc. habían eliminado previamente a Parler de sus tiendas de aplicaciones. El servicio esencialmente dejó de funcionar tras las medidas de las tres compañías de tecnología. La cuenta de Trump, en tanto, fue prohibida en Twitter Inc. y sigue suspendida en Facebook Inc.

En los últimos años, los reguladores antimonopolio han intensificado las investigaciones sobre el poder de mercado de las grandes empresas de tecnología, justo cuando Microsoft cayó bajo el escrutinio del Gobierno y enfrentó una demanda antimonopolio en EE.UU. hace más de dos décadas, cuando Nadella era una gerente en ascenso. Es mejor que las empresas de tecnología más jóvenes se enfrenten a una sólida competencia y manejen las consecuencias negativas de crecer demasiado antes de esperar a que su tamaño genere problemas para los consumidores y sus rivales, dijo el ejecutivo.

“Lo grande en sí mismo no es malo, pero la competencia es buena”, señaló. “Y, lo que es más importante, es necesario tener un modelo de negocio que realmente esté alineado con el mundo que actúa bien. Hay ciertas categorías de productos donde las consecuencias no deseadas del crecimiento en esa categoría o la falta de competencia crean problemas”.

La necesidad de competencia incluye la rivalidad de China, dijo Nadella, aunque cada Gobierno debe tener en cuenta las preocupaciones de seguridad nacional, agregó.

“No hay derecho otorgado por Dios para que las empresas tecnológicas estadounidenses den por sentado que no puede haber otras potencias tecnológicas”, dijo Nadella. “Todos nosotros en la costa oeste de EE.UU. necesitamos ser más aterrizados, porque a veces creo que celebramos demasiado nuestros propios avances”. En cambio, las empresas deberían observar lo que sucede en el mundo y la relevancia de su tecnología, afirmó.

Las acciones de Microsoft han subido más de 500% desde que Nadella asumió la presidencia ejecutiva hace siete años, después de languidecer durante más de una década bajo sus predecesores, Bill Gates y Steve Ballmer. Aunque Microsoft en general ha escapado al escrutinio regulatorio que han enfrentado otros gigantes tecnológicos recientemente, ha motivado algunas quejas de rivales más pequeños. En julio, Slack Technologies Inc., que adquirirá a Salesforce.com Inc., instó a las autoridades antimonopolio de la Unión Europea a investigar a Microsoft por imponer injustamente su software de colaboración Teams a millones de usuarios al combinarlo con programas de productividad basados en la nube de Office 365. Nadella desestimó esas afirmaciones.”Siempre hago la pregunta, ¿habría existido Slack si no hubiera sido por el acceso gratuito que tenían sobre, digamos, la plataforma Windows?”, dijo. “No tenían que llamar a Microsoft. No tenían que pasar por ninguna de nuestras tiendas de aplicaciones. No necesitaban ninguno de nuestros permisos en comparación con ninguna de las otras plataformas en las que están disponibles. Quizás proporcionamos la plataforma más abierta en Windows e incluso en Office 365”.