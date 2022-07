La decisión del jueves llega seis meses después de que Holmes fuera declarada culpable de defraudar a los inversionistas de la empresa que prometía revolucionar la industria médica utilizando unas pocas gotas de sangre para completar una amplia gama de pruebas de salud.

Balwani enfrenta hasta 20 años de prisión por los cargos.

La pareja fue juzgada por mentir a inversionistas y pacientes sobre la precisión y las capacidades de las máquinas de Theranos. Cuando los problemas salieron a la luz, la empresa se vino abajo en medio de enérgicas medidas regulatorias, demandas de accionistas y recriminaciones. El colapso generó libros, un documental y una serie de televisión.

Si bien Holmes era la cara pública de la empresa, los fiscales dijeron que Balwani desempeñó un papel integral. Los miembros del jurado que determinaron su destino escucharon algunas de las mismas pruebas dañinas que llevaron a la condena de Holmes, incluidos correos electrónicos y mensajes de texto que vinculaban a la pareja, tanto profesional como románticamente.

El jurado también escuchó a un director de laboratorio, regulador y paciente que no testificó contra Holmes. Ese testimonio tenía como objetivo subrayar su familiaridad con los análisis de sangre fallidos.

Holmes aún no ha sido sentenciada y está solicitando que su condena sea anulada por el juez que presidió su juicio.

Tras la lectura del veredicto el jueves después de que el jurado deliberó durante cerca de cinco días, Balwani se mantuvo mayormente inmóvil pero parpadeaba con frecuencia, mirando de lado a lado ocasionalmente a sus dos abogados principales.

El jurado halló a Balwani culpable de todos los cargos en su contra, incluidos dos cargos de conspiración con Holmes, seis cargos de defraudar a inversionistas y cuatro cargos de fraude a pacientes. El veredicto contra Holmes fue mixto: los miembros del jurado la absolvieron de los cargos de fraude a pacientes y no pudieron llegar a una decisión sobre algunos de los cargos de fraude a inversionistas.

Balwani negó los cargos de conspiración y fraude del Gobierno. Sus abogados argumentaron que los fiscales seleccionaron la fracción más pequeña de malos resultados de análisis de sangre e ignoraron millones de otras pruebas que se registraron en una base de datos desaparecida de Theranos.

”Balwani dirigió el laboratorio durante un tiempo y estuvo tan involucrado como Holmes en la gestión”, dijo Andrey Spektor, un abogado defensor penal que no participó en el caso. “Hasta cierto punto, el Gobierno tenía un caso más sólido contra él”.

El caso del Gobierno contra Balwani también se simplificó, dijo Spektor, porque no tuvo que lidiar con las afirmaciones de Holmes de que él abusó sexual y psicológicamente de ella. Los fiscales “no tenían que preocuparse por el tema de la simpatía con el que Holmes terminó su defensa”, dijo. Balwani negó las solicitudes de abuso que Holmes hizo contra él en su juicio.

Durante un argumento final que duró más de 12 horas en el lapso de tres días, el abogado de Balwani afirmó que el empresario de Silicon Valley estaba deslumbrado por Holmes de la misma manera que lo estaban los inversionistas y los miembros del directorio de alto perfil.

”No hay razón por la que él no hubiera visto exactamente lo mismo: el carisma, el empuje, la visión, el objetivo de cambiar las pruebas de diagnóstico. Y él compró esa visión”, dijo al jurado el abogado Jeffrey Coopersmith. “Compró esa visión no solo con su tiempo sino también con su propio dinero”, invirtiendo US$ 4.6 millones en la compañía.

El asistente del Fiscal Federal John Bostic advirtió a los jurados que no se dejaran engañar.

”No deben creer que la perspectiva del Sr. Balwani sobre la Sra. Holmes era la perspectiva de un desconocido”, dijo.

El fiscal dijo que colaboraron en todas las facetas de las operaciones de Theranos, incluido el bloqueo de información clave de algunos empleados en un intento por mantener el presunto fraude.

Balwani todavía enfrenta una demanda civil no resuelta por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos que alega que cometió fraude de valores.