Valor de explanada de estadio de Alianza Lima llegaría a US$ 3,000 por m2

En los últimos años, algunas zonas de La Victoria han cobrado valor. Así, por su carácter comercial, el metro cuadrado de terreno en Gamarra ha llegado a US$ 20,000; y por su naturaleza residencial alcanzó los US$ 1,200 en Santa Catalina, según Colliers International.

Sin embargo, en la víspera, el interés se centró en el corazón de dicho distrito por la disputa de la explanada del estadio de Alianza Lima entre el club y la Iglesia del Aposento Alto, ¿en cuánto podría estar valorizado ese terreno?

Moisés Ackerman, gerente general del Grupo Mak, refirió que ese predio era ofrecido en el mercado a un precio de US$ 600 por m2 hace dos años. Sin embargo, no habría encontrado comprador debido a problemas con los títulos de propiedad. Ahora, si el terreno ya está regularizado, podría alcanzar un valor de US$ 3,000 por m2, con base en su potencial comercial, dijo.

Hoy, ese terreno es utilizado como estacionamiento y zona de entrenamiento deportivo. En la actualidad, el predio tendría una zonificación de tratamiento especial (ZTE), añadió.

Posibles usos

Si bien Alianza Lima no ha manifestado su intención de construir en el área en disputa y El Aposento Alto sí desearía levantar una iglesia en el lugar, el predio de 15,000 m2 podría adoptar nuevos usos, explicó Ackerman.

Y es que, por su cercanía al emporio de Gamarra y sin las limitaciones de una zona monumental, el terreno podría acoger un centro comercial de cuatro niveles y edificios de viviendas y oficinas de 10 niveles.

“Viendo el tema de los accesos, se podría hablar de un proyecto mixto”, sostuvo. Asimismo, si se incluye estacionamientos subterráneos, el club podría beneficiarse con mayor afluencia.