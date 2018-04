Expedia gastará más en redes sociales pese a tema de Facebook

Expedia Group Inc. no se ha asustado por las preocupaciones sobre privacidad de datos que giran en torno a Facebook Inc. y otros gigantes de las redes sociales, dijo el máximo ejecutivo Mark Okerstrom durante una entrevista en Bloomberg TV.

"No tenemos planes de reducir nuestro gasto en estas grandes plataformas. La conclusión es que Facebook continúa siendo una plataforma muy atractiva ", dijo Okerstrom. "Estamos buscando gastar más en estos canales".

Expedia y su rival Booking Holdings Inc. se encuentran entre los mayores compradores de publicidad en línea. Expedia gastó más de US$ 1,500 millones en ventas y marketing solo en el primer trimestre del 2018.