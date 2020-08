MacKenzie Scott, la decimotercera persona más rica del mundo, dijo que ha donado alrededor de US$ 1,700 millones a varias causas, entre ellas la equidad racial, el cambio climático y la salud pública, avanzando en su promesa de donar la mayor parte de su riqueza.

La fortuna de la novelista de US$ 59,300 millones deriva de una participación del 4% en Amazon.com Inc., que recibió como parte de su divorcio de Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo. En un blog publicado el martes, Scott expuso su actividad filantrópica y dijo que la convulsión mundial en la primera mitad del 2020 la llevó a centrar su atención en organizaciones y líderes que impulsan el cambio y abordan las desigualdades. Escribió con el que dijo que era su nuevo apellido, Scott, aunque todavía usa Bezos en su cuenta de Twitter.

“No me cabe duda de que la riqueza de cualquier persona es resultado de un esfuerzo colectivo y de estructuras sociales que presentan oportunidades para algunas personas y obstáculos para innumerables otras”, dijo.

Scott se suma a una creciente lista de multimillonarios estadounidenses que han intensificado sus donaciones en un momento en que la pandemia de COVID-19 ha exacerbado la desigualdad de ingresos y en que la muerte de un hombre negro desarmado a manos de la policía de Minneapolis ha intensificado los llamamientos a la justicia racial. Entretanto, el alza en los mercados bursátiles está elevando el valor de las acciones que constituyen la riqueza de esas personas, haciéndolas cada vez más ricas.

La participación de Scott en Amazon tenía un valor de alrededor de US$ 36,000 millones en el momento de su divorcio. Pero ese valor se ha disparado este año por el repunte de las acciones de la compañía, ya que la pandemia hizo que los consumidores dependieran de las compras por internet. Ahora es la segunda mujer más rica del mundo, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.

A principios de este mes, Warren Buffett, número 6 en la lista de las personas más ricas del mundo, donó acciones de Berkshire Hathaway Inc. por un valor de casi US$ 3,000 millones.

En abril, el responsable ejecutivo de Twitter Inc., Jack Dorsey, se comprometió a donar una parte de sus acciones en Square, la firma de pagos que cofundó, y desde entonces ha publicado su progreso en una hoja de cálculo de Google Docs.

En el momento en el que Dorsey hizo el compromiso, la participación de Square valía US$ 1,000 millones. Hasta ahora, ha donado más de US$ 171 millones, pero las acciones de Square han duplicado su valor, lo que significa que al multimillonario le quedan más de US$ 2,000 millones por donar. Esto es un ejemplo de cómo los multimillonarios a veces no logran deshacerse de sus fortunas lo suficientemente rápido.

En febrero, antes de que la pandemia arrasara EE.UU., Bezos, de Amazon, anunció que donaría US$ 10,000 millones para combatir el cambio climático. En el momento del anuncio, la riqueza de Bezos ya había crecido en US$ 15,600 millones desde principios de año. La fortuna de Bezos ha aumentado US$ 63,600 millones en el 2020 a US$ 178,500 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. A diferencia de su exesposa y otros ricos del mundo, Bezos no ha firmado la promesa de donación “Giving Pledge”, que compromete a los ricos a donar la mayor parte de su fortuna en su vida.

Bezos comparece ante el Congreso el miércoles por primera vez en una audiencia sobre asuntos antimonopolio junto a Tim Cook, de Apple Inc., Mark Zuckerberg, de Facebook Inc., y Sundar Pichai, de Alphabet Inc.